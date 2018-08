Künstlersozialabgabesatz soll 2019 stabil bei 4,2 Prozent bleiben

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat zum Entwurf der Künstlersozialabgabe-Verordnung 2019 die Ressort- und Verbändebeteiligung eingeleitet.

Der unveränderte Künstlersozialabgabesatz zeige, so das BMAS, dass die beabsichtigten Effekte des Gesetzes zur Stabilisierung des Künstlersozialabgabesatzes und die verstärkten Prüf- und Beratungstätigkeiten der Deutschen Rentenversicherung sowie der Künstlersozialkasse anhalten.

Im Klartext heißt das: Immer mehr abgabepflichtige Unternehmen kommen ihrer Abgabepflicht auch tatsächlich nach – rund 80.000 seit Anfang 2015. Das stärkt natürlich die Finanzierungsbasis der Künstlersozialversicherung, was den erfreulichen Effekt hat, dass der Abgabesatz stabil bleiben kann.

Hintergrund: Was ist die Künstlersozialversicherung?