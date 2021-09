Steuerbescheid: So legen Sie Einspruch ein

Gegen einen fehlerhaften Steuerbescheid können Sie sich mit einem Einspruch wehren. Scheuen Sie sich nicht, von der Möglichkeit des Einspruchs Gebrauch zu machen. Denn es ist Ihr gutes Recht, steuerlich 100-prozentig richtig behandelt zu werden! Außerdem ist ein Einspruch gegen einen Steuerbescheid heute eher die Regel als die Ausnahme.

Inhalt

Der Einspruch ist ganz einfach einzulegen. Einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt brauchen Sie dafür nicht, das können Sie selbst erledigen.

Amtliche Gebühren und Kosten fallen – anders als bei der Klage vor dem Finanzgericht – nicht an. Das gilt zumindest, wenn Sie selbst in Eigenregie Einspruch einlegen.

Einspruch gegen den Steuerbescheid: Wann beginnt die Einspruchsfrist?

Wann die Einspruchsfrist beginnt, hängt davon ab, wann Ihnen der Steuerbescheid bekannt gegeben wurde.

Ehepartner, die sich zusammen veranlagen lassen, erhalten einen zusammengefassten Bescheid, der an die gemeinsame Adresse geschickt wird. Im Anschriftenfeld werden beide Ehepartner genannt. Der Steuerbescheid wird damit beiden Ehepartnern bekannt gegeben (AEAO zu § 122, Nr. 2.1.2).

Steuerbescheid per Post: Dreitagesfrist und Zugangsvermutung

Erhalten Sie den Steuerbescheid mit einfachem Brief per Post, gilt der Steuerbescheid am dritten Tag, nachdem das Finanzamt den Brief zur Post gegeben hat, als bekannt gegeben (Dreitagesfrist, Zugangsvermutung). Die Einspruchsfrist beginnt am darauffolgenden Tag.

Als Postaufgabedatum gilt das Datum des Steuerbescheids. Denn am Tag, an dem der Steuerbescheid erstellt wird, wird er normalerweise auch verschickt.

Es spielt übrigens keine Rolle, wenn Sie den Steuerbescheid schon vor Ablauf der Dreitagesfrist erhalten haben. Er gilt trotzdem erst am dritten Tag als bekannt gegeben (§ 122 Abs. 2 AO).

Wichtig: Fällt der letzte Tag der Dreitagesfrist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, gilt der Steuerbescheid erst am darauffolgenden Werktag als bekannt gegeben.

Wenn der Steuerbescheid mit einem regionalen Zustelldienst befördert wird

Grundsätzlich gelten die Zugangsvermutung und die Dreitagesfrist auch dann, wenn private Postdienstleister oder ein regionaler Zustelldienst beauftragt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass nach deren organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang der zu befördernden Schriftstücke innerhalb von drei Tagen ausgegangen werden kann. Ist das nicht der Fall, greift die Zugangsvermutung nicht.

Das gilt zum Beispiel, wenn die Sendung nicht am Tag des Ausgangsvermerks des Finanzamts, sondern erst am Folgetag durch einen privaten Postdienstleister an die Deutsche Post AG zur Weiterbeförderung übergeben wird. Als Tag der Bekanntgabe zählt hier der Tag, an dem Sie den Bescheid tatsächlich erhalten haben.

Elektronische Zustellung des Steuerbescheids per E-Mail

Das Gesetz erlaubt die elektronische Zustellung des Steuerbescheids, zum Beispiel per E-Mail. Ein elektronisch übermittelter Steuerbescheid gilt am dritten Tag nach Absendung als bekannt gegeben (§ 122 Abs. 2a AO).

Sie müssen jedoch nicht damit rechnen, dass Sie Ihren Steuerbescheid unverhofft per E-Mail bekommen. Denn das darf das Finanzamt nur bei Vorliegen Ihrer ausdrücklichen Einverständniserklärung.

Wer seine Steuererklärung per ELSTER versendet, erhält per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn die Steuerbescheiddaten elektronisch eingesehen werden können. Diese Benachrichtigungs-E-Mail ist für die Einspruchsfrist hier nicht relevant – es sei denn, Sie haben der Bekanntgabe per E-Mail oder durch Bereitstellung zum Datenabruf zugestimmt (siehe nächster Punkt)!

Die Zukunft: Bereitstellung zum Datenabruf über ELSTER

Ein Steuerbescheid kann auch durch Bereitstellung zum elektronischen Datenabruf über ELSTER bekannt gegeben werden (§ 122a AO). Voraussetzung ist allerdings, dass der Steuerpflichtige dieser Bekanntgabeform vorher zugestimmt hat.

Wer sich für den Datenabruf entscheidet, dem stellt das Finanzamt in seinem ELSTER-Benutzerkonto den Steuerbescheid zum Abruf bereit. Damit Sie nicht täglich nachschauen müssen, ob denn der Bescheid schon da ist, werden Sie vom Finanzamt per E-Mail benachrichtigt.

Der zum Abruf bereitgestellte Steuerbescheid gilt drei Tage nach Absendung der Benachrichtigung, dass der Steuerbescheid zum Abruf bereitsteht, als bekannt gegeben.