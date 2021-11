Homeoffice im Koalitionsvertrag: Ampel plant verlängerte Homeoffice-Pauschale

Corona nimmt kein Ende, seit Kurzem herrscht wieder Homeoffice-Pflicht: Wer kann, muss zuhause arbeiten und darf nicht an den Arbeitsplatz kommen. Das wird sich aller Voraussicht nach auch bis ins Jahr 2022 ziehen. Da soll es eigentlich keine Homeoffice-Pauschale mehr geben – jetzt zeichnet sich eine Änderung ab.

Es ist nur ein kurzer Satz auf Seite 165 des Koalitionsvertrags, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden hier aber aufhorchen: »Wir werden die steuerliche Regelung des Homeoffice für Arbeitnehmer bis zum 31.12.2022 verlängern und evaluieren.«

Inhalt

Der Satz betrifft nicht die »normalen« Regelungen zur steuerlichen Absetzbarkeit eines Arbeitszimmers im Rahmen der Werbungskosten – dazu können Sie hier mehr lesen: » Arbeitszimmer absetzen: Alles was Sie zu Homeoffice & Steuer wissen müssen «.

Die Homeoffice-Pauschale gehört in der Steuererklärung in den Bereich der Werbungskosten. Sie beträgt pro Homeoffice-Tag 5 Euro, höchstens aber 600 Euro. Diesen Wert erreicht man nach 120 Tagen im Homeoffice.

Wer nicht viele Werbungskosten hat, profitiert automatisch von der Werbungskosten-Pauschale: 1.000 Euro Werbungskosten werden vom Finanzamt auch dann in der Steuererklärung berücksichtigt, wenn keine oder niedrigere Werbungskosten geltend gemacht werden.

Was bringt die Homeoffice-Pauschale finanziell?

Experten gehen davon aus, dass die Homeoffice Pauschale nicht ausreicht, um Steuernachzahlungen zu vermeiden: Grundsätzlich ist der Betrag von 5 Euro je Tag im Homeoffice mit einem (entfallenen) Arbeitsweg von 15 Kilometer (pro Tag) vergleichbar. Steuerzahler, die sonst einen längeren Arbeitsweg anrechnen lassen, müssen sich darüber hinaus noch mit einer 600-Euro-Deckelung für bis zu 120 Tage zufriedengeben.

Im Jahr 2018 legten Pendler in Deutschland durchschnittlich 17 Kilometer zurück, um ihren Arbeitsplatz zu erreichen. Selbst mit Pauschale wird also in der Regel die entfallene Pendlerpauschale nicht ausgeglichen.

Härter betroffen werden besonders Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt sein. Denn hier legten Arbeitnehmer im Durchschnitt mehr als 30 Kilometer auf dem Weg zur Arbeit zurück. Durch die Homeoffice Pauschale würden damit gerade 50% ausgeglichen.