Arbeitszimmer absetzen: Alles was Sie zu Homeoffice & Steuer wissen müssen

Das Arbeitszimmer ist für viele Arbeitnehmer ein wichtiger Punkt in der Steuererklärung. Ob ein Arbeitszimmer abgesetzt werden kann, ist aber auch immer wieder Grund für Streit mit dem Finanzamt und Klagen vor den Finanzgerichten.

Wenn auch Sie beruflich von zuhause arbeiten, dann können Sie Ihre Kosten für das häusliche Arbeitszimmer möglicherweise als Werbungskosten abziehen. Entweder bis zu einem Betrag von 1.250 Euro pro Jahr, vielleicht sogar unbegrenzt – allerdings nur, wenn Ihr häusliches Arbeitszimmer bestimmte Anforderungen erfüllt.

Inhalt:

Kommen Sie sämtlichen beruflichen Tätigkeiten hauptsächlich an anderen Orten nach?

Ist die private Nutzung so gut wie ausgeschlossen?

Ist das Zimmer in die häusliche Sphäre eingebunden?

Geht es um ein Arbeitszimmer, also einen Raum mit Schreibtisch und Büroeinrichtung?

Auch unsere Infografik zum Arbeitszimmer orientiert sich an diesen Fragen.

Um festzustellen, ob der Raum, in dem Sie arbeiten, tatsächlich auch im Sinne des Finanzamts ein »Arbeitszimmer« ist, das Sie in der Steuererklärung bei den Werbungskosten absetzen können, müssen Sie einige Fragen beantworten.

Bei der Frage, ob die Kosten für ein Arbeitszimmer, das sich nicht in Ihrer Wohnung befindet, in der Steuererklärung bei den Werbungskosten angegeben werden kann, wird sich das Finanzamt für diese Themen interessieren:

Kein Arbeitszimmer? Dann kann es die Homeoffice-Pauschale geben!

Dank Homeoffice-Pauschale können Sie die Aufwendungen für Ihren Heimarbeitsplatz auch dann in der Steuererklärung geltend machen, wenn Sie kein Arbeitszimmer nach den strengen Vorgaben des Finanzamts haben. Ist ihr Schreibtisch am Küchentisch, im Schlafzimmer oder im Keller, können Sie in den Jahren 2020 und 2021 die Homeoffice-Pauschale geltend machen. Pro Tag gibt es fünf Euro, maximal aber 600 Euro – das entspricht 120 Arbeitstagen.

