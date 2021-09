Arbeitszimmer: Großzügige Werbungskosten-Regelung wegen Corona!

Für die im häuslichen Arbeitszimmer ausgeübte berufliche Tätigkeit steht Ihnen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung: In diesem Fall können Sie die Kosten begrenzt bis zu 1.250 Euro geltend machen.

Das häusliche Arbeitszimmer bildet den Mittelpunkt Ihrer gesamten Betätigung: In diesem Fall können Sie die Kosten für Ihr Arbeitszimmer unbegrenzt in voller Höhe geltend machen. Die Höchstgrenze von 1.250 Euro gilt dann nicht.

Für den Raum gilt die Abzugsbeschränkung nicht. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn es sich um ein außerhäusliches Arbeitszimmer handelt oder wenn Sie Ihr Arbeitszimmer an Ihren Arbeitgeber vermieten. Auch für Ausstellungsräume, Lager und Werkstätten gilt die Abzugsbeschränkung nicht – die Kosten sind also in voller Höhe Werbungskosten bei Arbeitnehmern bzw. Betriebsausgaben bei Selbstständigen.