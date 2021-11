Koalitionsvertrag: Das plant die neue Bundesregierung in Sachen Steuern

»Superabschreibung« in Form einer Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter. Sie soll es Steuerpflichtigen in den Jahren 2022 und 2023 ermöglichen, einen Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten der im jeweiligen Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken (gemeint sind Klimaschutz und Digitalisierung) dienen, vom steuerlichen Gewinn abzuziehen.