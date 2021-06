Bundestagswahl 2021: Das planen die Parteien in Sachen Steuern

Noch liegen nicht alle Wahlprogramme zur Bundestagswahl am 26.9.2021 vor – wir haben trotzdem schon mal geschaut, was CDU/CSU (die dieses Jahr mit einem gemeinsamen Programm antreten wollen), SPD, AfD, FDP, DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen zum Thema »Steuern« schreiben.

Wir beschränken uns hier auf die für unsere Leserinnen und Leser wichtigsten Steuerthemen. Dazu gehören vor allem Steuergerechtigkeit, Einkommensteuer, Erbschaftsteuer, Umsatzsteuer, Vermögensteuer, aber auch (internationale) Unternehmensbesteuerung und Vorhaben auf EU-Ebene.

Alle Einzelheiten können Sie jeweils in den Wahlprogrammen nachlesen. Die Links dazu finden Sie bei der jeweiligen Partei. Bei allen Aussagen und Zitaten geben wir jeweils die Fundstelle im verlinkten Wahlprogramm an (»Seite« = PDF-Seiten, nicht zwangsläufig »Seitenzahl im PDF«).

Das steht in den Wahlprogrammen der Parteien zum Thema »Steuern«

In den vergangenen Jahren gab es anlässlich der Bundestagswahl immer auch ein »Bayern-Programm« der CSU, das sich inhaltlich vom Wahlprogramm der CDU unterschied. Bei der Bundestagswahl 2021 will man als einheitlich mit einem gemeinsamen Programm auftreten, die CSU erstellt daher kein eigenes Programm.

»Wir werden den Aufbau einer globalen Steuerkoordinationsstelle bei der UN und die OECD in ihrem Kampf gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung unterstützen. Unser Ziel ist es, Steueroasen trockenzulegen und gerechte Steuersysteme unter angemessener Beteiligung auch der Eliten im Globalen Süden zu fördern und fordern.« (Seite 62)

Transparenzregister: »Internationale Steuerkooperation kann verhindern, dass Vermögen und Unternehmensgewinne der Besteuerung entzogen werden. Darum brauchen wir ein globales Register für mehr Transparenz. Global agierende Konzerne müssen sich an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Dafür muss der weltweite Dumpingsteuerwettbewerb um die niedrigsten Unternehmenssteuern beendet werden.« (Seite 62)

»Wirtschaftliches Zusammenwachsen und die Herstellung von Steuergerechtigkeit sind für uns zwei Seiten einer Medaille. Deshalb treten wir ein für die Überwindung des Einstimmigkeitsprinzips in Steuerfragen und die Beendigung des Steuerdumpings zwischen den Mitgliedstaaten, insbesondere im Bereich der Unternehmensbesteuerung.« (Seite 55)

Einführung einer Finanztransaktionssteuer: »Wir brauchen einen leistungsfähigen, sicheren und fairen Finanzmarkt, um den Wandel in eine digitale und nachhaltige Wirtschaft finanzieren zu können. Er muss ordentlich reguliert und überwacht werden. Wir werden sicherstellen, dass den Verbraucher*innen die Finanzierungsdienstleistungen kostengünstig angeboten werden und Investitionen in nachhaltige, klimafreundliche Produkte und Produktionsverfahren fördern.« (Seite 23)

Die Vermögensteuer soll wieder in Kraft gesetzt werden: »[...] werden wir unter anderem einen maßvollen, einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen. Gleichzeitig wird es hohe persönliche Freibeträge geben, so dass sich die Steuerbelastung auf besonders vermögende Teile der Bevölkerung konzentriert. Wir stellen sicher, dass mit der Vermögenssteuer keine Arbeitsplätze gefährdet werden. Die Grundlage von Betrieben wird bei der Vermögenssteuer verschont.« (Seite 23)

Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2021

Die FDP hat ihr Wahlprogramm bereits vorgelegt.

Das steht im Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2021 zum Thema »Steuern«:

Steuergerechtigkeit, Steuerhinterziehung und allgemeine Aussagen:

»Wir fordern ein grundlegendes Umdenken in der Steuerpolitik: Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger spürbar entlasten und damit die unabdingbare Voraussetzung für Impulse in die wirtschaftliche Erholung unseres Landes schaffen.« (Seite 11)

Einführung einer einfachen Steuererklärung namens Easy Tax: »die vorausgefüllte Steuererklärung mit einem umfassenden digitalen Service für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. [...]Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner sollen durch Easy Tax immer vollständige Steuererklärungen vom Finanzamt vorbereitet werden, die von den Betroffenen nur noch bestätigt werden müssen. Für die Kontrolle der verarbeiteten Daten sowie die Angabe zusätzlicher Pflichtangaben, die den Finanzbehörden nicht bekannt sind, erhalten die Steuerpflichtigen eine angemessene Frist. Selbstverständlich muss das im Einklang mit dem Prinzip der Datensouveränität jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers erreicht werden, denn freiwillige Angaben gegenüber dem Finanzamt sollen auch mit Easy Tax freiwillig bleiben. Ziel muss es sein, dass Steuerbescheide in diesen Fällen innerhalb von wenigen Tagen bekannt gegeben werden können.« (Seite 12/13)

Abschaffung von Bagatell- und Lenkungssteuern wie etwa Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer, Biersteuer und die Kaffeesteuer (Seite 13)

Bekämpfung von Steuerhinterziehung und unlauterem Steuerdumping »mit wirksamen und verhältnismäßigen Mitteln« (Seite 15)

Einführung eines »Liberalen Bürgergelds«, in dem steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle zusammengefasst werden, »auch im Sinne einer negativen Einkommensteuer.« (Seite 87)

Weiterbildung, Eigentum und Altersvorsorge »vier Mal 1.000 Euro«:

»Unser konkreter Vorschlag lautet: bis zu 1.000 Euro beim MidlifeBAföG, in einem ersten Schritt zusätzliche 1.000 Euro Steuerfreibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligung und 1.000 Euro Sparer-Pauschbetrag sowie für jedes neugeborene Kind ein perspektivisch weiter steigender Startbonus von 1.000 Euro in der gesetzlichen Aktienrente. Damit stärken wir das Eigentum in der Mitte der Gesellschaft und die Chancen auf Weiterbildung und Aufstieg für jeden Menschen.« (Seite 20)

(Anmerkung: Zum »Midlife-BAföG« schreibt die FDP in ihrem Wahlprogramm auf Seite 18 des PDFs: »ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben [...] Wir [...] wollen ein 'Midlife-BAföG' von bis zu 1.000 Euro im Jahr einführen. Darüber hinaus soll in einem persönlichen Freiraumkonto unabhängig vom Arbeitgeber das steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und Bildungsauszeiten ermöglicht werden.«)

Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag:

Senkung der Abgabenbelastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf unter 40 Prozent (Seite 11)

Abschaffung des Mittelstandsbauchs in drei Schritten in den Jahren 2022 bis 2024 und Gestaltung eines »leistungsgerechteren linearen Chancentarif[s]« (Seite 11) Zur Einführung des Chancentarifs soll der Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschoben werden »mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt.« (Seite 12)

regelmäßige Anpassung des Steuertarifs einschließlich der Freibeträge, Freigrenzen und Pauschbeträge an die Entwicklung von Gehältern und Preisen (Seite 12)

höhere Werbungskostenpauschale für das Home Office (Seite 13)

Verhinderung der Doppelbesteuerung von Renten und Beweislastumkehr zugunsten der Steuerpflichtigen: »Die Rentenkassen und die Finanzverwaltung sollen [...] detaillierte und individuelle Berechnungen vorlegen. Damit soll ersichtlich werden, ob und in welchem Umfang es zu einer doppelten Besteuerung von Renteneinkünften kommt.« (Seite 13)

Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von drei Jahren für private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren und deutliche Anhebung des Sparerfreibetrags (Seite 13)

Entlastung von Alleinerziehenden und Familien: Anhebung des Kinder- und Auszubildendenfreibetrags sowie des Freibetrags für Alleinerziehende; Verbesserung der steuerlichen Absetzbarkeit von Betreuungskosten, gesetzlichen Unterhaltsleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen. (Seite 41/42)

»Am Splittingverfahren für Ehe- und eingetragene Lebenspartnerschaften wollen wir festhalten. Ebenso kann es sinnvoll sein, künftig stärker mit - von der Steuerschuld abzuziehenden - Steuergutschriften zu arbeiten. Dadurch wirken Freibeträge besser für die niedrigen und mittleren Einkommen.« (Seite 42)

komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags (Seite 12)

Förderung von Wohneigentum:

Entlastung beim Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum durch Einführung eines Freibetrags von bis zu 500.000 Euro für natürliche Personen bei der Grunderwerbsteuer. »Der Freibetrag soll wiederauffüllbar sein, damit er bei einem Verkauf für einen neuen Erwerb wieder zur Verfügung steht.« (Seite 85)

Erbschaftsteuer:

Keine Verschärfung der Erbschaftsteuer (Seite 8)

Überprüfung der Erbschaftsteuer »im Hinblick auf ihre Administrierbarkeit und das sich in diesem Zusammenhang zu ihrer Erhebung ergebende Verhältnis von Kosten und Nutzen.« (Seite 12)

Vermögensteuer:

Keine Wiedereinführung der Vermögensteuer (Seite 8)

Energiebesteuerung:

Einführung einer Klimadividende einführen und drastische Absenkung der Energiebesteuerung (Seite 60)

Abschaffung der EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und Absenkung der Stromsteuer, »die unabhängig von der Erzeugungsart und damit der Umweltwirkung erhoben wird, auf den niedrigsten nach aktuellem EU-Recht möglichen Satz«, um sie dann »so schnell wie möglich komplett [zu] streichen.« (Seite 60 und Seite 80)

Umsatzsteuer, Handel, Unternehmer:

»Negative Gewinnsteuer« als während Wirtschaftskrisen: »Statt Steuervorauszahlungen von den Konten der Unternehmen abzubuchen, überweisen die Finanzämter eine negative Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer als Liquiditätssoforthilfe» (Seite 7), »bei der Verluste aus dem aktuellen Jahr mit Gewinnen der Vorjahre verrechnet werden können.« (Seite 24)

Senkung der Unternehmensteuerlast auf 25 Prozent: »Unser Ziel ist es, im Zuge der angestrebten Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa den deutschen Sonderweg der Gewerbesteuer zu beenden.« (Seite 7)

»mehr Fairness im Wettbewerb zwischen großen internationalen Konzernen, die aggressive Steuervermeidung betreiben, und Mittelständlern« (Seite 8)

Stärkere steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung durch bessere Rahmenbedingungen für Wagniskapital (Seite 8)

Verbesserung von Abschreibungsbedingungen: »Hierzu sollen die degressive Abschreibung (AfA) für bewegliche Wirtschaftsgüter verstetigt und für digitale Güter einheitliche und verkürzte Abschreibungsfristen von höchstens drei Jahren festgesetzt werden, sofern nicht eine Sofortabschreibung in Betracht kommt. Die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wollen wir erhöhen. Um Investitionen in den Wohnungsbau zu fördern, wollen wir hier die lineare Abschreibung von zwei auf drei Prozent erhöhen.« (Seite 8)

Steuerliche Förderung von Betriebskindergärten (Seite 33)

Vorhaben auf EU-Ebene:

EU-einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer, Ende der »Tax-Deals, mit denen große Unternehmen die Höhe ihrer eigenen Besteuerung mit den Behörden eines Mitgliedstaats individuell aushandeln können.« (Seite 15)

»Die immer wieder geforderte Einführung zusätzlicher EU-Steuern ist mit den europäischen Verträgen nicht vereinbar und wird von uns abgelehnt.« (Seite 68)

Globale Vorhaben:

Klare internationale Regeln für fairen Steuerwettbewerb und faire Besteuerung für alle Unternehmen weltweit: »Große internationale und digitale Unternehmen müssen ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Deshalb unterstützen wir entsprechende internationale Arbeiten auf OECD- und G20-Ebene. Ein Alleingang der EU könnte dagegen auch in Deutschland zu Wettbewerbsverzerrungen und zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Doppelbesteuerung wollen wir genauso verhindern wie Steuerverluste durch Verlagerungen. Denn sonst drohen zusätzliche Steuerlasten für die schon stark belasteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für kleine und mittelständische Betriebe.« (Seite 15)