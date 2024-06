Hochwasser & Unwetter: Was zahlt die Versicherung und welche Kosten sind steuerlich absetzbar?

Einen Teil der Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Hochwasser, Überschwemmung, und Unwetterzahlen Hausratversicherung und Elementarversicherung. Andere Aufwendungen können Sie unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung in der Steuererklärung geltend machen.

Übersicht

Reparaturkosten für Nässeschäden in gemieteten Wohnungen: Mieter bekommen Ersatz für Reparaturkosten an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten, wenn diese durch Leitungswasser beschädigt wurden.

Für welche Schäden kommen Wohngebäudeversicherung und Elementarschadenversicherung auf?

Durch die Wohngebäudeversicherung versichert sind standardmäßig Schäden durch Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitzschlag, Implosion, Explosion, Aufprall eines Luftfahrzeugs bzw. seiner Teile oder seiner Ladung, Leitungswasser, Sturm und Hagel. Andere Elementarereignisse zählen nicht zu den versicherten Gefahren!

Weitere sogenannte Elementargefahren, z.B. Naturkatastrophen wie Starkregen, Hochwasser, Überschwemmung und Rückstau, Erdsenkung und Erdrutsch können jedoch über die erweiterte Elementarschadenversicherung in den Versicherungsschutz eingeschlossen werden. Beschädigungen durch Stürme werden in der Elementarschadenversicherung in der Regel (noch einmal) mitversichert, sind aber auch in der Hausratversicherung enthalten.

Wie bei der Hausratversicherung, gilt auch hier: