Nach dem Urlaub ist vor dem Zoll: Das dürfen Sie mitbringen

Damit Ihre Urlaubserholung nicht schon bei der Einreise am Zoll flöten geht, haben wir hier einige Informationen zu den erlaubten Waren und Mengen zusammengestellt. Also bitte gut durchlesen, und dann: Gute Erholung!

In der App wählen Sie Ihr Reiseziel aus und erfahren dann, was Sie abgabenfrei nach Deutschland mitbringen dürfen. Bis zu einem Warenwert von 1.130,00 € berechnet die App zudem auch die Einfuhrabgaben, die Sie bezahlen müssen, wenn die Freimenge überschritten ist.

Reisefreimengen bei der Einreise aus EU-Staaten

Bei Reisen innerhalb der EU gilt grundsätzlich, dass Sie aus jedem EU-Mitgliedstaat Waren abgabefrei und ohne jegliche Zollformalitäten mit nach Deutschland bringen dürfen. Allerdings müssen die Waren für den persönlichen Bedarf bestimmt sein. Bei großen Mengen wird eine private Nutzung angezweifelt. Deshalb wurden gewisse Richtmengen festgelegt:

Für Wein aus anderen EU-Mitgliedstaaten wurde in Deutschland keine Richtmenge festgelegt. Das heißt, Sie dürfen für den Privatgebrauch so viel Wein mitbringen, wie Sie möchten.

Reisefreimengen bei der Rückkehr aus Nicht-EU-Ländern

Auch für die Einfuhr von Waren aus Nicht-EU-Staaten gilt, dass die Mitbringsel nur den Reisefreimengen unterliegen, wenn sie persönlich befördert werden und dem privaten Ge- oder Verbrauch dienen.

Sind Sie innerhalb der EU verreist, aber dabei durch ein Nicht-EU-Land gefahren, zum Beispiel durch die Schweiz? Dann denken Sie daran, dass in Nicht-EU-Ländern geringere Freimengen bzw. abweichende nationale Regelungen gelten können! Bei der Einreise nach Deutschland können Sie aber Genussmittel in den oben beschriebenen Mengen steuerfrei einführen, wenn Sie nachweisen können, dass Sie die Waren in einem EU-Land gekauft haben. Heben Sie also ggf. Rechnungen, Quittungen und Kassenbelege gut auf.