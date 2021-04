Gebrauchte Immobilien kaufen: Diese Baumängel und Bausünden sollten Sie kennen

Beim Kauf eines älteren Hauses oder einer Wohnung geht es nicht nur um Schäden, die im Lauf der Jahre aufgetreten sind. Ebenso muss bedacht werden, dass die Baustandards früher teilweise andere waren. Zudem gab es Zeiten, in denen gute Baustoffe Mangelware waren. Doch auch neuere Bausünden sind bekannt.

Es ist wichtig, sich über die »Problemzonen« gebrauchter Häuser rechtzeitig vor dem Kauf zu informieren.

Viele Schäden und Probleme an Häusern sind typisch für bestimmte Zeiten. Aber natürlich können auch bei älteren Gebäuden neue Schwachstellen hinzukommen. Wenn ein Haus beispielsweise 1900 erbaut und 1975 gründlich saniert wurde, ist zu erwarten, dass dabei einige Schwachstellen aus dem Erbauungsjahr beseitigt wurden. Andererseits können neue, 70er-Jahre-typische Probleme hinzugekommen sein.

Gebäude von 1900 bis 1945

In der Zeit von 1900 bis 1950 wurden viele zweckmäßige Wohnhäuser in den Städten gebaut, um den Zustrom aus dem ländlichen Raum aufzunehmen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Bausubstanz. Es wurde beim Bau weniger in die Fassade investiert, die Wände der Wohnungen sind dünner und der Schallschutz nach außen sowie der Trittschallschutz nach innen war quasi unbekannt. Natürlich sind auch Häuser zu finden, bei denen dies bereits alles »repariert« wurde. Viele Häuser in den nicht so angesagten Stadtteilen stehen jedoch noch wie anno dazumal da.

Gepflegte Gründerzeithäuser oder Wohnungen wie auch Häuser aus dem Jugendstil oder Gartenstadthäuser gehören zu dem Teuersten auf dem Markt für gebrauchte Immobilien. Wer das Geld hat und ein entsprechendes Objekt erwirbt, tätigt in der Regel eine solide Geldanlage.

Aufpassen sollten Sie beim Dach: Viele dieser Häuser in den Städten haben im II. Weltkrieg Schäden davongetragen, wovon vor allem Dächer betroffen waren. Nach dem Krieg wurden dann schnell mit billigem Baumaterial die Häuser wieder bewohnbar gemacht. Sind die Häuser später nicht gründlich saniert worden, drohen undichte Dächer oder noch schlimmer Hausschwamm oder Ungezieferbefall in den Balken des Dachstuhls. Der Hausschwamm kann auch in die hölzernen Geschossdecken eingezogen sein, falls dort genug Feuchtigkeit vorhanden ist.

Die Kosten für die Beseitigung können schnell in die Zehntausende gehen. Auf den Erwerb einer befallenen Immobilie sollte verzichtet werden.

Auch Feuchtigkeit im Keller kommt bei Bauten dieser Altersklasse häufiger vor, da die Isolierung mit der Zeit schwächelt.