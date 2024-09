Balkonkraftwerke: Darf man sie einfach so anbringen?

In den letzten Jahren hat sich eine neue Unterart von Solaranlagen etabliert: Sogenannte Balkonkraftwerke oder Steckersolaranlagen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Sie punkten mit geringen Anschaffungskosten, einfacher Installation und geringen bürokratischen Hürden für Zulassung und Anmeldung der Anlage.

Inhalt

Die Bezeichnung als Balkonkraftwerk ist dagegen irreführend, da die Anlagen zwar bevorzugt an einem Balkongeländer, aber auch auf Garagendächern, an Hauswänden oder auf der Wiese im Garten installiert werden.

Darf ich ein Balkonkraftwerk einfach so montieren?

Alleinige Eigentümer einer Immobilie entscheiden allein, was sie an Fassade oder Balkon anbringen. Die Montage ist also kein Problem. Mit den Gesetzesänderungen des Jahres 2024 gelten die Anlagen auch nicht mehr als Bauprodukte. Das hat den großen Vorteil, dass eine Montage auch bei Höhen über vier Metern gestattet ist und keine zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen für eine so genannten Überkopfverglasung eingehalten werden müssen.

Mieter benötigen für die Montage die Zustimmung ihres Vermieters. Der kann aber nicht einfach seine Zustimmung verweigern, wenn es keinen guten Grund dafür gibt: Der Vermieter darf der Montage nur aus triftigem Grund widersprechen, das entsprechende Gesetz wurde heute im Bundesrat verabschiedet. Ein triftiger Grund wäre zum Beispiel, wenn die Fassade aus Denkmalschutzgründen nicht verändert werden darf oder das Balkongeländer der Belastung durch das Gewicht der Solarmodule nicht gewachsen wäre.

Was für Mieter gilt, können natürlich auch Wohnungseigentümer für sich in Anspruch nehmen. Auch die Wohnungseigentümergemeinschaft kann der Installation eines Balkonkraftwerks grundsätzlich nicht mehr widersprechen, sondern lediglich Einfluss auf die Art der Anbringung nehmen: Mit der heute beschlossenen Gesetzesänderung zählen Steckersolaranlagen zu den sogenannten privilegierten Vorhaben. Genau wie bisher schon bei baulichen Veränderungen, die zum Beispiel dem Gebrauch behinderter Menschen oder dem Laden von Elektrofahrzeugen dienen, können Eigentümergemeinschaften den Einbau von Steckersolaranlagen zur Stromerzeugung nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern.