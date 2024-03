Rentenerhöhung 2024: So viel mehr Rente gibt es ab dem 1.7.2024

Das Bundessozialministerium hat die voraussichtliche Rentenerhöhung 2024 bekannt gegeben: Zum 1. Juli 2024 sollen die gesetzlichen Renten um 4,57% steigen – und zwar erstmals einheitlich für Ost und West. Entsprechend steigen auch die Witwen- und Witwerrenten (Hinterbliebenenrenten). Die höhere Rente wird meist Ende Juli ausgezahlt. Das geschieht automatisch.

Inhalt

Wie geht es in den nächsten Jahren mit der Rente weiter?

Seit Jahren steigt der Anteil von älteren Menschen und somit auch die Anzahl von Rentnerinnen und Rentnern. Allerdings kommen auf immer mehr Menschen, die in Rente gehen, immer weniger Erwerbstätige, die in die Rentenversicherung einzahlen.

Bisher wird die gesetzliche Rente durch den Generationenvertrag aus Beiträgen und Steuermitteln finanziert.

Das kann aber nicht endlos so weitergehen.

Mit dem am 5.3.2024 vorgestellten »Rentenpaket II« hat die Bundesregierung daher in einem Referentenentwurf das »Rentenniveaustabilisierungs- und Generationenkapitalgesetz« auf den Weg gebracht.

Mit diesem Gesetz soll durch die Einführung eines sogenannten »Generationenkapitals« eine Modernisierung und Neuregelung der gesetzlichen Rente eingeleitet werden: Dabei soll ein Kapitalstock aufgebaut werden, der neben der gesetzlichen Rente besteht, das bisherige Verfahren ergänzt und zur Stärkung/Stabilisierung des Beitragssatzes beiträgt. Das heißt, der potenziell immer stärkere Anstieg der Beiträge soll gedämpft und die jüngeren Generationen sollen entlastet werden.

Hierfür soll eine Stiftung gegründet werden, die Gelder (Darlehen aus dem Bundeshaushalt und Übertragung von Eigenmitteln vom Bund) am Kapitalmarkt renditeorientiert anlegt. Ab dem Jahr 2036 sollen Ausschüttungen an die gesetzliche Rentenversicherung erfolgen, vorgesehen ist ein Ausschüttungsbetrag von durchschnittlich 10 Mrd. Euro im Jahr. Vorausgesetzt, die Wertentwicklung verläuft so positiv, dass der Kapitalstock erhalten bleibt.

→ Diese und ganz viele weitere Informationen hat das Bundesministerium der Finanzen als FAQ im Bereich Altersvorsorge unter Generationenkapital zusammengestellt. Ob und wie das »Rentenniveaustabilisierungs- und Generationenkapitalgesetz« letztendlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.