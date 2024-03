Ist die Steuererklärung für Rentner Pflicht?

Der Besteuerungsanteil hängt vom Jahr des Rentenbeginns ab. Das ist der Zeitpunkt, ab dem die Rente tatsächlich bewilligt wird. Der Beginn der Rente steht im Rentenbescheid.

Den steuerfreien Anteil der Rente teilt die Rentenversicherung in der Rentenbezugsmitteilung mit.

Bei Rentenbeginn bis 2005 lag der Besteuerungsanteil bei 50%. Für Renten, die ab 2006 beginnen, steigt der Besteuerungsanteil bis zum Jahr 2020 schrittweise um zwei Prozentpunkte jährlich auf 80% und danach um einen Prozentpunkt jährlich auf 100% ab dem Jahr 2040.

Aktuell ist im Wachstumschancengesetz geplant, dass der Besteuerungsanteil ab 2023 nur um 0,5% pro Jahr ansteigen soll. Zur vollständigen Besteuerung käme man so erst 2058. Das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, wir gehen jedoch davon aus, dass die Neuregelung zur Berechnung des steuerfreien Teils der Rente so umgesetzt wird, wie geplant. Dafür spricht, dass die Rentenbeiträge, die man in der Einzahlungsphase leistet, seit 2023 steuerlich voll abgesetzt werden können.