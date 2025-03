Blitzermarathon & Speedweek: Termine, Bußgelder & Strafen

Der Blitzermarathon ist ein Projekt des Europäischen Verkehrspolizei-Netzwerks (ROADPOL), das sich der Bekämpfung von Raserei widmet – einer der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Durch flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen soll das Bewusstsein für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit geschärft und zu umsichtigem Fahren angeregt werden.

Der letzte Blitzermarathon fand am 24. März 2022 statt, an dem sich Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz beteiligten.

Beim Blitzermarathon 2018 wurden innerhalb von 24 Stunden 37.500 Verkehrsteilnehmer wegen Verkehrsdelikten erwischt, einige fuhren bis zum Dreifachen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

In Bayern war ein Fahrer mit 189 km/h in einer 100er-Zone unterwegs, was eine Geldstrafe von 1200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot zur Folge hatte.

Ein weiterer krasser Fall in Hamburg betraf einen Fahrer, der mit 124 km/h in einer 40er-Zone unterwegs war.

Inhalt

Blitzermarathon 2025: Termine Speedweek 1: 7. April - 13. April 2025

Hauptkontrolltag: 9. April 2025

Speedweek 2: 4. August - 10. August 2025. Bei der Aktion im August gibt es keine Hauptkontrolltag.

Blitzermarathon 2025: In welchen Bundesländern wird geblitzt? Bisher haben Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen erklärt, sich am Blitzermarathon beteiligen zu wollen. Ob alle Regionen auch an der zweiten Speedweek teilnehmen, steht noch nicht fest. Berlin, Niedersachsen, Sachsen und das Saarland nehmen nur selten an der Aktion teil.

Zu schnell gefahren: Bußgeld, Punkte und Fahrverbote Im folgenden haben wir eine Übersicht der Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen in Deutschland erstellt (Stand März 2025). Wer absichtlich zu schnell fährt, kann mit dem doppelten oder sogar dreifachen Bußgeld belegt werden. Außerdem werden bei jedem Bußgeldbescheid 28,50 Euro für Auslagen und Gebühren berechnet. Für Lkw-Fahrer und Busfahrer gelten in einigen Bereichen schärfere Bestimmungen als für Pkw-Fahrer. Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts Überschreitung (innerorts) Bußgeld Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 30 Euro 0 nein 11 – 15 km/h 50 Euro 0 nein 16 – 20 km/h 70 Euro 0 nein 21 – 25 km/h 115 Euro 1 nein 26 – 30 km/h 180 Euro 1 nein, bzw. wer innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 - 30 km/h zu schnell gefahren ist, bekommt meist ein Fahrverbot von 1 Monat 31 – 40 km/h 260 Euro 2 1 Monat 41 – 50 km/h 400 Euro 2 1 Monat 51 – 60 km/h 560 Euro 2 2 Monate 61 – 70 km/h 700 Euro 2 3 Monate über 70 km/h 800 Euro 2 3 Monate Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen außerorts Überschreitung (außerorts) Strafe Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 48,50 Euro 0 nein 11 - 15 km/h 68,50 Euro 0 nein 16 - 20 km/h 88,50 Euro 0 nein 21 - 25 km/h 128,50 Euro 1 nein 26 - 30 km/h 178,50 Euro 1 1 Monat 31 - 40 km/h 228,50 Euro 1 1 Monat 41 - 50 km/h 348,50 Euro 2 1 Monat 51 - 60 km/h 508,50 Euro 2 1 Monat 61 - 70 km/h 633,50 Euro 2 2 Monate über 70 km/h 738,50 Euro 2 3 Monate

Zu schnell gefahren: Welche Toleranz wird abgezogen? Bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h werden 3 km/h als Toleranz abgezogen.

Bei Messwerten über 100 km/h erfolgt ein Abzug von 3 % der gemessenen Geschwindigkeit.

Punkte in Flensburg abbauen Bußgelder und Punkte in Flensburg sind nicht nur ärgerlich, sondern können auch weitreichende Folgen haben. Unser Ratgeber »Bußgeld und Punkte in Flensburg« zeigt, wie man Bußgeldbescheide richtig prüft, wann sich ein Einspruch lohnt und wie man Punkte abbauen kann. Mit konkreten Beispielen und verständlichen Erklärungen hilft dieser Ratgeber, unnötige Kosten zu vermeiden und den Punktestand im Griff zu behalten.

Führerschein weg: Sperrfrist verkürzen Der Verlust des Führerscheins kann das Leben auf den Kopf stellen. Doch es gibt Wege, wie man diese Zeit überbrücken und den Führerschein schneller zurückbekommen kann. In »Führerschein weg – was nun?« finden Betroffene praktische Tipps und rechtliche Hinweise, die ihnen helfen, die Sperrfrist zu verkürzen und die notwendigen Schritte zur Wiedererlangung ihres Führerscheins zu unternehmen.

Vorbereitung für die MPU Die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) ist für viele ein Schreckgespenst. Doch keine Sorge, mit der richtigen Vorbereitung kann man diese Hürde meistern. Unser Ratgeber »MPU – was nun?« erklärt verständlich, was Betroffene erwartet, wie sie sich optimal vorbereiten und welche Fehler sie vermeiden sollten. Betroffene erfahren, wie sie ihre Chancen auf ein positives Gutachten erhöhen und ihren Führerschein zurückerlangen. Verkehrsverstöße können schnell zu ernsthaften Konsequenzen führen, die nicht nur den Alltag, sondern auch die Zukunft beeinflussen. Mit den Ratgebern aus der Reihe »kurz&konkret!« sind Betroffene bestens gerüstet, um den Herausforderungen im Verkehrsrecht souverän zu begegnen. Hier gibt es die Unterstützung, die man jetzt braucht!

Verkehrskontrollen: Schwerpunkt-Aktionen in ganz Europa ROADPOL hat einen Kalender für die europaweiten Verkehrssicherheitsaktionen 2025 veröffentlicht. Die Aktionen finden in allen Mitgliedsländern statt und konzentrieren sich auf folgende Schwerpunkte: Geschwindigkeitskontrollen: 7.-13. April und 4.-10. August, mit einem 24-Stunden Speed Marathon am 9. April.

Sicherheitsgurtkontrollen: 10.-16. März.

Kontrollen von Alkohol- und Drogenmissbrauch: 16.-22. Juni und 15.-21. Dezember, mit einem 24-Stunden Marathon vom 20. bis 21. Juni.

Ablenkung am Steuer: 6.-12. Oktober.

Kontrollen von Lkw und Bussen: 17.-23. Februar, 5.-11. Mai und 17.-23. November.

Sichere Ferienreisen: Juli und August.

