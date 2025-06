Witwenrente ab Juli 2025: Höhe und anrechnungsfreier Hinzuverdienst

Zum 1.7.2025 steigen alle gesetzlichen Renten. Auch die mehr als fünf Millionen Witwenrenten und Witwerrenten, die die Deutsche Rentenversicherung zahlt, werden dann angepasst. Außerdem gelten ab Juli 2025 etwas großzügigere Regelungen bei der Einkommensanrechnung.

Inhalt

Überweisung der Witwenrente im Juli 2025 zu niedrig?

Im Juli wird nicht die komplette Erhöhung der Witwenrente bzw. Witwerrente auf das Konto überwiesen. Das ist kein Rechenfehler: Auch für Bezieher einer Hinterbliebenenrente gelten bereits seit Januar 2025 die um 0,2 Prozentpunkte erhöhten Pflegeversicherungsbeiträge. Der höhere Pflegebeitrag des ersten Halbjahrs 2025 wird im Juli 2025 rückwirkend berücksichtigt.

Von einer Brutto-Hinterbliebenenrente in Höhe von zum Beispiel 1.000 Euro hätten bereits im ersten Halbjahr 2025 monatlich jeweils 2 Euro mehr Pflegeversicherungsbeiträge abgeführt werden müssen, in den ersten sechs Monaten also (6 Monate × 2 Euro =) 12 Euro. Dieser Abzug ist allerdings im ersten Halbjahr 2025 unterblieben. Stattdessen wird im Juli der Auszahlbetrag der Hinterbliebenenrente einmalig um die in den Vormonaten unterbliebene Kürzung gemindert.

Im Beispielsfall gehen also 12 Euro von der Hinterbliebenenrente ab, die im Juli gezahlt wird. Zudem wird ab Juli 2025 der erhöhte Pflegeversicherungsbeitrag auch endlich bei der laufenden Rentenüberweisung berücksichtigt. Bei einer Bruttorente von 1.037,40 Euro gehen dann monatlich (0,2% × 1.037,40 Euro) = 2,07 Euro zusätzlich an die Pflegeversicherung.