Leitzins erklärt: Bedeutung, Wirkung und aktuelle Entwicklungen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erneut ihre Leitzinsen gesenkt. Doch was genau ist der Leitzins eigentlich, warum ist er so wichtig und wie wirken sich seine Veränderungen aus?

Inhalt

Am 5. Juni 2025 hat die Europäische Zentralbank (EZB) beschlossen, alle drei Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte zu senken. Der wichtigste dieser Zinssätze, der sogenannte Einlagensatz, liegt nun bei 2,0 Prozent.

Die EZB reagiert mit dieser Entscheidung auf die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Inflation: Die Preise steigen zurzeit langsamer, und die Inflation nähert sich dem angestrebten Ziel von rund 2 Prozent.

Durch die Zinssenkung möchte die EZB die Finanzierung für Unternehmen und Verbraucher erleichtern, Investitionen fördern und die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützen.

Der Einlagensatz ist der Zinssatz, den Banken erhalten, wenn sie Geld bei der EZB parken (also dort »einlegen«). Er wirkt sich auf die Zinsen für Sparguthaben aus, denn wenn die EZB wenig Zinsen zahlt, zahlen Banken oft auch weniger Zinsen an Sparer.

Darüber hinaus kann die EZB durch ihre Zinspolitik auch gezielt Konjunkturimpulse setzen oder eine Überhitzung der Wirtschaft bremsen, also Phasen, in denen die gesamtwirtschaftliche Nachfrage das Angebot übersteigt.

Die Veränderung der Leitzinsen wirkt sich auf die Inflation und die allgemeine Preisentwicklung aus: Steigen die Zinsen, wird die Nachfrage gebremst, was zu einem Rückgang der Inflation führen kann. Sinkende Zinsen hingegen regen Konsum und Investitionen an, was die Inflation tendenziell erhöht.

Konsum und Nachfrage gehen in dieser Zeit tendenziell zurück, was die Inflation senken kann.

Wie beeinflusst der Leitzins die Inflation?

Die Europäische Zentralbank nutzt den Leitzins daher gezielt, um die Inflation zu steuern und Preisstabilität im Euroraum zu sichern.

Der Leitzins beeinflusst die Inflation, da er die Kosten für Kredite und die Attraktivität von Sparen steuert: Wird der Leitzins erhöht, verteuern sich Kredite für Unternehmen und Verbraucher. Dadurch sinken Investitionen und Konsumausgaben, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage dämpft. In der Folge verlangsamt sich der Preisanstieg, und die Inflation geht zurück. Gleichzeitig wird der Euro durch höhere Zinsen für internationale Anleger attraktiver, was den Wechselkurs stärkt und Importe verbilligt. Das ist ein weiterer dämpfender Effekt auf die Inflation.

Wird der Leitzins gesenkt, können sich Banken günstiger refinanzieren und geben diese niedrigeren Kosten in Form günstigerer Kredite weiter. Das führt zu mehr Investitionen und Konsum, wodurch die Nachfrage steigt. Diese erhöhte Nachfrage kann zu einem Anstieg der Preise führen, also die Inflation ankurbeln. Gleichzeitig wird der Euro durch niedrigere Zinsen weniger attraktiv, was den Wechselkurs schwächt. Das begünstigt zwar Exporte, verteuert aber Importe, was ebenfalls die Inflation steigen lassen kann.