Barauszahlung der Rente wird abgeschafft: So können Angehörige Betroffenen helfen

Die Auszahlungstermine für die Rente im Jahr 2025 hängen davon ab, ob die Rente vorschüssig oder nachschüssig gezahlt wird.

Nachschüssig: Wer seine Rente nach April 2004 beantragt hat oder dies noch tun wird, erhält die Zahlung nachschüssig, also am letzten Bankarbeitstag des Monats für den jeweiligen Kalendermonat.

Vorschüssig: Wer seine Rente vor April 2004 beantragt hat, erhält die Zahlung vorschüssig, also am letzten Bankarbeitstag des Vormonats für den kommenden Monat.

Übersicht/Tabelle: Auszahlungstermine Rente 2025

Monat Auszahlung für Renten vor April 2004 (vorschüssig) Auszahlung für Renten nach April 2004 (nachschüssig) Januar 2025 29. Dezember 2024 31. Januar 2025 (Freitag) Februar 2025 31. Januar 2025 (Freitag) 28. Februar 2025 (Freitag) März 2025 28. Februar 2025 (Freitag) 31. März 2025 (Montag) April 2025 31. März 2025 (Montag) 30. April 2025 (Mittwoch) Mai 2025 30. April 2025 (Mittwoch) 30. Mai 2025 (Freitag) Juni 2025 30. Mai 2025 (Freitag) 30. Juni 2025 (Montag) Juli 2025 30. Juni 2025 (Montag) 31. Juli 2025 (Donnerstag) August 2025 31. Juli 2025 (Donnerstag) 29. August 2025 (Freitag) September 2025 29. August 2025 (Freitag) 30. September 2025 (Dienstag) Oktober 2025 30. September 2025 (Dienstag) 30. Oktober 2025 (Donnerstag) November 2025 30. Oktober 2025 (Donnerstag) 28. November 2025 (Freitag) Dezember 2025 28. November 2025 (Freitag) 30. Dezember 2025 (Dienstag) Januar 2026 30. Dezember 2025 (Dienstag) 30. Januar 2026 (Freitag)

Die Rente wird in der Regel am letzten Bankarbeitstag des Monats überwiesen. Fällt der letzte Tag des Monats auf ein Wochenende oder einen Feiertag, erfolgt die Auszahlung am Werktag davor. Die Gutschrift auf dem Konto muss bis zum Ende dieses Tages (23:59 Uhr) erfolgen. Die Termine können sich aufgrund von Wochenenden und Feiertagen verschieben.