Was ist das Witwensplitting?

Das Witwensplitting funktioniert genau gleich wie das Ehegattensplitting und soll die finanziellen Folgen des Todes des Ehepartners etwas abmildern. Es wird im Jahr des Todes und im darauffolgenden Jahr gewährt (sogenannte Gnadenjahre).

Ist das Witwensplitting Lohnsteuerklasse 3?

Weder das Ehegattensplitting noch das Witwensplitting »ist« die Lohnsteuerklasse 3 (oder 4 mit Faktor), auch wenn man das manchmal so hört.

Fakt ist: Als Ehepaar kann ein Ehepartner die Lohnsteuerklasse 3 nutzen, während der andere Ehepartner die Lohnsteuerklasse 5 nutzt. An der gemeinsamen Steuerlast des Paares ändert das aber nichts. Die Lohnsteuerklasse 3 hat den doppelten Grundfreibetrag, während die Lohnsteuerklasse 5 ab dem ersten Euro versteuert wird, daher ist der monatliche Abzug auf der Lohnabrechnung bei der Lohnsteuerklasse 5 auch so hoch. Beim Ehegattensplitting werden die Partner gemeinsam veranlagt und haben am Ende des Jahres immer eine gemeinsame Steuerlast, egal wer welche Lohnsteuerklasse übers Jahr hinweg genutzt hatte.

Witwen und Witwer können im Todesjahr des Partners bzw. der Partnerin und im darauffolgenden Jahr die Lohnsteuerklasse 3 mit dem doppelten Freibetrag nutzen, danach stehen ihnen nur noch die Steuerklasse 1 als ledige Person oder die Steuerklasse 2 als Alleinerziehende oder Alleinerziehender zur Verfügung.

Während dieser beiden Jahre werden Hinterbliebene wie Ehepaare in der Splittingtabelle versteuert, in allen darauffolgenden Jahren in der Grundtabelle. Die beiden Tabellen sind der eigentliche Unterschied für Hinterbliebene, denn in der Splittingtabelle wird dasselbe Einkommen deutlich geringer versteuert als in der Grundtabelle.