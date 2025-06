Sommerferien-Betreuung: Das können Eltern absetzen

Ferien sind für berufstätige Eltern immer eine besondere Herausforderung. Was können Familien in der Steuererklärung absetzen, wenn die Kinder in den Sommerferien betreut werden?

Wie setzt man Kinderbetreuungskosten bei der Steuer ab? Kinderbetreuungskosten gehören in der Steuererklärung zu den Sonderausgaben. Sie sind in dem Jahr absetzbar, in dem sie tatsächlich angefallen und bezahlt wurden. Voraussetzung für den Steuerabzug sind eine Rechnung und eine bargeldlose Zahlung, zum Beispiel per Überweisung. Seit 2025 gilt für den steuerlichen Abzug von Kinderbetreuungskosten: Im Kalenderjahr können 80% der Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben abgesetzt werden.

Pro haushaltszugehörigem Kind und Jahr werden höchstens 4.800 Euro bei der Steuer anerkannt.

Begünstigt sind Betreuungen von Kindern ab Geburt bis vor Vollendung des 14. Lebensjahres. Steuertipp für alle Eltern, die gerade die Steuererklärung für 2024 machen: Bis einschließlich 2024 galt für den Abzug von Kinderbetreuungskosten in der Steuererklärung: Im Kalenderjahr dürfen 2/3 der Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben abgesetzt werden, maximal 4.000 Euro pro Kind. Begünstigt war/ist die Betreuung von Kindern ab Geburt bis vor Vollendung des 14. Lebensjahres. Den Sonderausgabenabzug gibt es unabhängig vom Alter auch für die Betreuung von Kindern, die sich wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahrs eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht selbst unterhalten können.

Sommerferien 2025: Übersicht für alle Bundesländer Bundesland Sommerferien 2025 Baden-Württemberg 31.7. bis 13.9 Bayern 1.8. bis 15.9 Berlin 24.7. bis 6.9. Brandenburg 24.7. bis 6.9. Bremen 3.7. bis 13.8. Hamburg 24.7. bis 3.9. Hessen 7.7. bis 15.8. Mecklenburg-Vorpommern 28.7. bis 6.9. Niedersachsen 3.7. bis 13.8. Nordrhein-Westfalen 14.7. bis 26.8. Rheinland-Pfalz 7.7. bis 15.8. Saarland 7.7. bis 14.8. Sachsen 28.6. bis 8.8. Sachsen-Anhalt 28.6. bis 8.8. Schleswig-Holstein 28.7. bis 6.9. Thüringen 28.6. bis 8.8.

Kinderbetreuung: Was ist steuerlich absetzbar? Zu den absetzbaren Aufwendungen zählen Gebühren, Honorare, Arbeitslöhne inkl. Sozialversicherungsbeiträge und sonstige Nebenkosten (zum Beispiel Kosten für die Lohnabrechnung und einen Steuerberater, Kosten für Inserate), Taschengelder für Au-pair-Hilfen sowie freie Verpflegung und Unterkunft für die Betreuerin/den Betreuer, bewertet wie Sachbezüge. Die Gebühren für eine Kindertagesstätte sind auch dann absetzbar, wenn diese durch Abtretung des Erziehungsgeldes beglichen werden (FG Thüringen vom 17.3.2010, 4 K 828/08). Es dürfen auch Kosten für Fahrten mit der das Kind betreuenden Person oder an diese gezahlter Aufwendungsersatz (z.B. Fahrgeld) abgesetzt werden. Fahrtkosten einer selbstständigen betreuenden Person sind mit der Reisekostenpauschale oder den tatsächlichen Fahrtkosten abzurechnen, bei einem Angestelltenverhältnis dagegen mit der Entfernungspauschale. Fahrtkostenersatz an einen das Kind betreuenden Angehörigen (z.B. die Oma) zählt auch dann zu den absetzbaren Betreuungskosten, wenn die eigentliche Kinderbetreuung unentgeltlich erfolgt (FG Baden-Württemberg vom 9.5.2012, 4 K 3278/11). Nicht absetzbar, weil mit dem Kindergeld abgegolten, sind allerdings eigene Fahrtkosten zur Ablieferung des Kindes im bzw. für die Abholung vom Kindergarten, Verpflegungsaufwendungen und sonstige Sachleistungen für das Kind (z.B. Spielzeug, Kinderbücher und Übernachtungen). Kinderbetreuungskosten, die erstattet werden (z.B. die vom Arbeitgeber steuerfrei gezahlten Kindergartenbeiträge oder die Kindergartenzuschüsse der Gemeinde), sind nicht absetzbar. Das staatliche Betreuungsgeld muss nicht von den Kinderbetreuungskosten abgezogen werden, ebenso wenig eine von Angehörigen geleistete finanzielle Unterstützung. Kinderbetreuungskosten dürfen Eltern nur absetzen, wenn sie auf ihren Namen ausgestellte Rechnungen bzw. Gebührenbescheide vorlegen können. Ist die betreuende Person bei den Eltern angestellt, benötigen sie einen schriftlichen Arbeitsvertrag, bei Au-pair-Verhältnissen einen Au-pair-Vertrag. Eine Rechnung ist auch erforderlich, wenn nur Fahrtkostenersatz geleistet wird. Die bezahlten Leistungen, der Zeitraum der Leistungserbringung sowie Name und Anschrift der betreuenden Person oder Einrichtung müssen in der Rechnung oder im Vertrag aufgeführt werden. Der Rechnungsbetrag, die Kita-Gebühren oder das Arbeitsentgelt muss auf das Konto des Empfängers eingezahlt werden.

Kann man Kinderbetreuung durch Angehörige bei der Steuer absetzen? Die betreuende Person darf auch ein Angehöriger sein. Jedoch werden Aufwendungen für familieninterne Betreuungsleistungen, die üblicherweise kostenlos erbracht werden, nicht anerkannt. Daher kann beispielsweise ein an die Mutter gezahltes Entgelt für die Kindesbetreuung nicht berücksichtigt werden, wenn sie zusammen mit dem gemeinsamen Kind im Haushalt des Steuerpflichtigen lebt. Auch bei einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft oder einer Lebenspartnerschaft zwischen dem Steuerpflichtigen und der das Kind betreuenden Person ist eine Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten nicht möglich. Auch ohne ein Zusammenleben ist ein Abzug der Betreuungskosten ausgeschlossen, wenn die betreuende Person einen Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag für das betreute Kind hat.

Was gehört zur absetzbaren Kinderbetreuung? Bei der Steuer abgesetzt werden können insbesondere Kosten für die Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorten, Kinderheimen und Kinderkrippen sowie bei Tagesmüttern, Wochenmüttern und in Ganztagespflegestellen;

eine spielerische und nicht unterrichtsbezogenen Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen anlässlich der Betreuung in einer Kindertagesstätte (Betreuung in einer deutsch-französischen Kita: BFH-Urteil vom 19.4.2012, Az. III R 29/11);

den Besuch einer Vorschulklasse, da der eigentliche Unterricht erst mit dem Eintritt in die Grundschule beginnt;

die Beschäftigung von Babysittern, Kinderpflegern, Erziehern/Erzieherinnen, Au-pairs und Haushaltshilfen, soweit diese auch das Kind betreuen;

die Beaufsichtigung des Kindes bei der Erledigung seiner schulischen Hausaufgaben. Keine Kinderbetreuung und damit nicht bei der Steuer abziehbar sind Aufwendungen für jede Art von Unterricht (z.B. Schulgeld) einschließlich Nachhilfeunterricht oder spezielle Extra-Hausaufgabenbetreuung;

die Aufwendungen für die Verpflegung des Kindes, z.B. in einer Kita;

Kosten für eine Klassenfahrt oder Jugendgruppenreise;

Kursgebühren für Kurse zur Erlernung besonderer Fähigkeiten (z.B. Instrumentalunterricht oder Computerkurse);

Aufwendungen für Sport und andere Freizeitbetätigungen, z.B. Mitgliedsbeitrag für einen Sportverein oder Reitstunden.

