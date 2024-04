Testament: Wann kann ein Kind enterbt werden?

Jeder, der nicht als »Erbe« im Testament eingesetzt wird, ist grundsätzlich enterbt. Bestimmt ein Testament zum Beispiel, dass der überlebende Ehepartner Erbe sein soll oder eines der Kinder, dann sind im Fall des als Erbe eingesetzten Ehegatten die Kinder enterbt, im Fall des als Erbe bestimmten Kindes sind die Geschwister und (soweit noch vorhanden) der Ehepartner enterbt. Der Pflichtteilsanpsruch bleibt jedoch bestehen.

Ehepaare erstellen gerne ein »Berliner Testament«: In diesem gemeinschaftlichen Testament setzen sich die Eheleute gegenseitig als Vollerben ein und bestimmen, dass nach dem Tod des Längstlebenden der beiderseitige Nachlass an einen Dritten (in der Regel an die Kinder) fallen soll.

Das hat unter anderem steuerliche Nachteile!

Das Vermögen des Erstversterbenden unterliegt zweimal der Erbschaftsteuer, einmal beim Erwerb durch den überlebenden Ehegatten und, soweit es nach dessen Tod noch vorhanden ist, noch einmal beim Erwerb durch die Schlusserben. Die Freibeträge der Kinder nach dem ersten Erbfall bleiben ungenutzt. Der Nachlass des Letztversterbenden besteht aus dessen eigenem Vermögen und dem vom verstorbenen Ehegatten geerbten Vermögen, sodass bei größerem Vermögen die Freibeträge der Kinder überschritten werden können.

Bei größerem Vermögen sollten Sie sich deshalb unbedingt beraten lassen, bevor Sie ein Berliner Testament errichten. Bei kleinerem Vermögen ist das Berliner Testament unbedenklich.

