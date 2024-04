Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL): Was ist das und wer bezahlt sie?

Neben den von den Krankenkassen übernommenen Behandlungen bieten Ärzte sogenannte Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) an. Das sind Leistungen, die nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung in der vertragsärztlichen Versorgung gehören.

IGeL-Leistungen müssen vom Patienten selbst gezahlt werden, wenn er diese Leistungen ausdrücklich wünscht.

Inhalt

Dieser Ratgeber über Patientenrechte will Sie als Patient vor rechtlichen und finanziellen Nachteilen schützen und Ihnen aufzeigen, welche Rechte und Ansprüche sie gegenüber Ärzten, Krankenhäusern, Krankenkassen und Pflegekassen und bei Behandlungsfehlern haben.

Die folgenden Informationen haben wir dem Ratgeber »Bei Risiken und Nebenwirkungen: Ihre Rechte als Patient in Deutschlands Gesundheitswesen« entnommen.

Was sind IGeL-Leistungen?

Ein großer Teil der in der Praxis durchgeführten IGeL sind Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchungen, zum Beispiel Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke oder der Brust zur Krebsfrüherkennung, spezielle Tests zur Diagnose von Gebärmutterhalskrebs, Augeninnendruckmessung und Augenspiegelung zur Glaukom-Früherkennung.

Manche dieser Untersuchungen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen nur in bestimmten Risikofällen (z.B. familiäre Vorbelastung) oder bei begründetem Krankheitsverdacht. In allen anderen Fällen, in denen die zusätzlichen Untersuchungen auf eigenen Wunsch der Patienten ohne medizinische Notwendigkeit erfolgen, müssen diese die Kosten selbst bezahlen.