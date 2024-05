Allergie & Heuschnupfen: Steuerliche Entlastung möglich?

Allergiker müssen die einschränkenden Folgen und eine Fortentwicklung ihrer Erkrankung zum Beispiel zu Asthma vermeiden. Da hilft oft nur eines: Sie dürfen mit den Allergieauslösern möglichst nicht in Kontakt kommen.

Als Maßnahmen kommen zum Beispiel infrage:

ein Umzug in eine allergikergeeignete Wohnung. Diese Kosten können abziehbar sein, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind;

Kosten für die Entfernung allergieauslösender Stoffe absetzen?

Die Kosten für das Entfernen allergieauslösender Stoffe sind nur in seltenen Fällen als außergewöhnliche Belastungen abziehbar und dann meist auch nur teilweise.

Die Hürden sind so hoch, dass man sich vorher gut überlegen sollten, ob es sich lohnt, die erforderlichen Nachweise zu beschaffen.

Behinderte Menschen müssen außerdem prüfen, ob die Aufwendungen ggf. nicht schon mit dem Behinderten-Pauschbetrag abgegolten sind (z.B. Kosten für allergikergeeignete Wäsche).

Beim Ersatz bzw. Austausch allergieauslösender Wäsche, Möbel, Teppiche, Wandverkleidungen oder Deckenverkleidungen usw. handelt es sich bei den Neuanschaffungen in der Regel um Gegenstände, die auch andere (gesunde) Personen nutzen können. Also haben diese Gegenstände einen Gegenwert, denn man könnte sie durch Verkauf wieder zu Geld machen – zumindest theoretisch.

Folglich ist man als Allergiker finanziell nicht belastet, sodass auch keine außergewöhnlichen Belastungen vorliegen.

Aber: Sind die entfernten allergieauslösenden Gegenstände weder alt noch abgenutzt, können außergewöhnliche Belastungen in Form des Restwertes gegeben sein. Voraussetzung ist jedoch, dass die auszutauschenden Gegenstände auch für andere (gesunde) Personen wertlos und somit unverkäuflich sind. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Gegenstand beim Austausch zerstört wird, etwa bei einem fest verklebten Teppich, bei Decken- oder Wandverkleidungen, Einbaumöbeln usw.

Der Finanzbeamte darf keinen Gegenwert ansetzen, wenn der Gegenstand mit Benutzung unverkäuflich wird. Das ist zum Beispiel bei einem allergikergeeigneten Bettsystem so – also Oberbett, Matratze etc. Schon aus hygienischen Gründen kann eine benutzte Matratze, das Oberbett oder die Bezüge nicht mehr verkauft werden. Gleiches gilt für einen speziell auf die Matratze abgestimmten Rahmen.

Allerdings müssen Betroffene sich einen aus der Erneuerung ergebenden Vorteil anrechnen lassen, wenn der allergikerfreundliche neue Gegenstand einen alten ersetzt.