Behinderung: Hilfsangebote bei Mobilität & Reisen

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Hilfe. Unterstützung gibt es unter anderem in Form von Leistungen zur Teilhabe, beim Wohnen, bei der Kommunikation, der Aus- und Weiterbildung – und auch bei Mobilität und Reisen. Auf diesen Bereich möchten wir in diesem Artikel näher eingehen.

Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung zur Inklusion und Teilhabe an der Gemeinschaft. Sie beeinflusst unseren Alltag und den Wunsch, ein selbstbestimmtes Leben unabhängig von der Unterstützung und Fahrdiensten anderer führen zu können. Deshalb betreffen zahlreiche Hilfen und Vergünstigungen für Menschen mit Behinderung deren Mobilität. Dabei geht es um Erleichterungen im Straßen- und Flugverkehr, die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, um Vergünstigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn AG, nicht zuletzt unter anderem aber auch um Rabatte bei Versicherungen und Gebührenermäßigungen beim TÜV und bei den Straßenverkehrsbehörden.

Parkausweis für Behindertenparkplätze

Schwerbehinderte Menschen erhalten unter bestimmten Voraussetzungen die Erlaubnis, im öffentlichen Straßenverkehr an Stellen zu parken, an denen das üblicherweise nicht erlaubt ist. Berechtigte können die Parkerleichterungen auch als Beifahrer nutzen, eine eigene Fahrerlaubnis ist nicht erforderlich.

Als Varianten des Parkausweises gibt es den blauen, den orangefarbenen und in einigen Bundesländern den gelben Parkausweis. Der blaue und der orangefarbene Parkausweis unterscheiden sich nicht zuletzt in ihrer Gültigkeit: Der EU-einheitliche blaue Parkausweis gilt in der Europäischen Union und einigen anderen Ländern (z.B. Schweiz und Norwegen), der orangefarbene nur in Deutschland.