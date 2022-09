Warum man den Patienten-Fragebogen besser daheim ausfüllt

Als Patient kennt man das: Konsultiert man erstmals einen Facharzt oder lässt sich in einer Klinik behandeln, drückt einem das Praxispersonal einen Fragebogen in die Hand. Dabei handelt es sich um den sogenannten Anamnesebogen.

Die Übersetzung des altgriechischen Begriffs "Anamnese" bedeutet "Vorgeschichte", womit der Zweck des Papiers bereits benannt wäre: Der Fragebogen soll vor dem Arztgespräch im Behandlungszimmer Details aus der Krankengeschichte sammeln. Auf die Angaben des Patienten kann der Arzt dann Bezug nehmen oder sie als Hintergrundinformation für seine Diagnose nutzen.

→ Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen.

→ schwerwiegende Krankheiten in der Familie,

Zu den Standards zahlreicher Patienten-Fragebögen gehören – neben den üblichen Angaben zur Person wie Name, Ort und Telefonnummer – folgende Angaben:

Fragen Sie im Vorfeld in Praxis oder Klinik an, ob es solch einen Anamnesebogen gibt und ob Sie ihn zu Hause ausfüllen können. Das spart Zeit, wenn Sie zum Beispiel nicht alle gewünschten Angaben sofort im Kopf haben.

Die Länge des ausgehändigten Fragebogens variiert je nach Praxis und Profession des Behandlers; in Kliniken summiert sich der Umfang zuweilen auf eine kleine Broschüre.

Sind meine persönlichen Daten in guten Händen?

In jedem Fall kann man sicher sein, dass die sehr persönlichen Auskünfte beim behandelnden Arzt in guten Händen sind. Stichwort: Schweigepflicht. Zudem sorgt er dafür, die abgefragten Daten sicher aufzubewahren, und zwar in der Patientenakte, die der Mediziner normalerweise nicht weitergibt.

Apropos Datenschutz: Gemäß § 28 Abs. 7 Bundesdatenschutzgesetz dürfen Ärzte ausschließlich solche Angaben über die Gesundheit des Patienten erheben, die zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung und der Behandlung erforderlich sind. Sollte dem Patienten also nicht klar sein, wofür bestimmte Angaben notwendig sind, kann er gezielt nachfragen.