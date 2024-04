Selbstständig: Wann liegt der Tätigkeitmittelpunkt im häuslichen Arbeitszimmer?

Das Vorliegen eines häuslichen Arbeitszimmers bedeutet nicht, dass die damit im Zusammenhang stehenden Kosten unbegrenzt als Betriebsausgaben angesetzt werden dürfen: Die Frage nach dem Tätigkeitsmittelpunkt ist entscheidend.

Nur wenn sich auch der Tätigkeitsmittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung im häuslichen Arbeitszimmer befindet, dürfen die Arbeitszimmerkosten in unbegrenzter Höhe oder alternativ die Jahrespauschale als Betriebsausgaben abgezogen werden.

Und auch ein hauptsächlich von Gerichten beauftragter Gutachter, der psychologische Gutachten erstellt, hat seinen Tätigkeitsmittelpunkt im häuslichen Arbeitszimmer, wenn er dort seine Explorationen, vorliegende Befunde und andere Gutachten studiert, beurteilt und schließlich in seinen Gutachten bewertet (FG Münster vom 18.8.2022, 8 K 3168/21 E).

Bei den folgenden Berufsgruppen bildet das häusliche Arbeitszimmer in der Regel den Tätigkeitsmittelpunkt:

Wahlrecht: So werden die Arbeitszimmerkosten abgesetzt

Wenn das häusliche Arbeitszimmer den Tätigkeitsmittelpunkt Ihrer gesamten beruflichen und betrieblichen Tätigkeit darstellt, haben Sie ein Wahlrecht. Sie können

entweder die durch das Arbeitszimmer entstandenen Kosten in unbegrenzter Höhe als Betriebsausgaben geltend machen oder

die pauschalen Kosten in Form der Jahrespauschale geltend machen.

Mit der Jahrespauschale können Sie unabhängig von Ihren tatsächlich entstandenen Kosten für Miete, Abschreibung etc. einfach pauschal den Betrag von 1.260 Euro als Betriebsausgaben ansetzen. Der Ansatz der Jahrespauschale ist also sinnvoll, wenn die tatsächlichen Arbeitszimmerkosten in einem Jahr geringer als 1.260 Euro sind.