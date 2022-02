Betriebsfeier: Absagen gehen steuerlich zu Lasten der feiernden Kollegen

Bei dem Grenzwert von 110 Euro handelt es sich um einen Freibetrag.

Das bedeutet: Entscheidend sind die tatsächlichen Kosten des Arbeitgebers einschließlich Mehrwertsteuer. Liegen die Kosten über dem Freibetrag, so ist der übersteigende Betrag lohnsteuerpflichtig und damit grundsätzlich auch sozialversicherungspflichtig.

Arbeitgeber können aber auch den steuerpflichtigen Anteil mit 25 % pauschal versteuern, zzgl. ggf. Soli und Kirchensteuer (§ 40 Abs. 2 EStG). Durch die Pauschalversteuerung bleibt die Zuwendung sozialversicherungsfrei.

Falls sich bei einer Lohnsteuerprüfung herausstellt, dass der Freibetrag überschritten ist, könnten Sie als Arbeitgeber eine nachträgliche Kostenbeteiligung ihrer Arbeitnehmer in Höhe des übersteigenden Betrags in Betracht ziehen und so die Lohnsteuerpflicht vermeiden. Bei Prüfung der Grenze kommt es nämlich nicht auf die entstandenen Gesamtkosten, sondern nur auf die vom Arbeitgeber getragenen Kosten an (BFH-Urteil vom 16.11.2005, Az. VI R 157/98).