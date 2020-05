Corona: Schon jetzt an die Steuererklärung für 2020 denken!

[ 17.03.2020, 00:00 Uhr ] Solidarität und Hilfe in Zeiten von Corona – das ist zum Glück für fast alle eine Selbstverständlichkeit! Geldspenden oder Sachspenden an gemeinnützige Organisationen können Sie in der Steuererklärung geltend machen. Bei Spenden bis 200 Euro geht das sogar ohne offizielle Spendenbescheinigung. mehr