Hessen: Finanzamt schickt automatisierten Steuerbescheid als Vorschlag
Das Finanzamt Kassel startet ein Pilotprojekt mit einem automatisierten Steuerbescheid. (im Bild Teufelsbrücke im Bergpark Kassel)

Hessen: Finanzamt schickt automatisierten Steuerbescheid als Vorschlag

 - 

In Nordhessen wird ein automatisierter Steuerbescheid getestet: Wer bis zum 31. Juli keine Steuererklärung abgegeben hat, bekommt einen ausgefüllten Entwurf vom Amt zugeschickt.

Mehrere Tausend Bürgerinnen und Bürger aus Nordhessen, die bis zum 31. Juli keine Steuererklärung abgegeben haben, erhalten demnächst Post vom Staat. Statt der üblichen Erinnerung an die Abgabepflicht mit einer letzten Frist verfolgt die Finanzverwaltung diesmal einen anderen Ansatz, wie tagesschau.de am 14.8.2025 berichtet.

Das Finanzamt Kassel startet ein Pilotprojekt mit einem automatisierten Angebot. Bei den Ausgewählten des Testlaufs handelt es sich um Arbeitnehmer, die keinen Steuerberater haben. Für sie füllt das Finanzamt die Steuererklärungen der Einfachheit halber gleich selbst aus. Das geht ohne viel Aufwand elektronisch. Wichtige Daten über Lohn, Rente oder Versicherungen lägen aufgrund von Meldepflichten ja ohnehin vor, heißt es.

Auf Grundlage dieser Informationen wird ein erster automatisierter Steuerbescheid als »Vorschlag« verschickt. Wer damit nicht einverstanden ist, kann über die digitale Plattform Elster nachträglich Ausgaben angeben. Diese werden dann vom Finanzamt geprüft, bevor die Behörde schließlich den offiziellen Steuerbescheid verschickt.

Der automatisierte Vorschlag kann zwar bequem sein, aber er ist nicht immer korrekt oder vollständig!

Steuerpflichtige sollten ihn keinesfalls ungeprüft akzeptieren. Gerade bei Werbungskosten, Entfernungspauschale oder außergewöhnlichen Belastungen kann eine manuelle Ergänzung bares Geld bedeuten.

Wer sich unsicher ist, findet unter »Steuererklärung ganz einfach selbst machen« eine hilfreiche Unterstützung zur Optimierung der eigenen Erklärung.

Ist der regionale Test erfolgreich, plant die Landesregierung, den Service landesweit anzubieten. Dann würden Finanzämter für alle Personen mit bekannten relevanten Daten vorausgefüllte Steuererklärungen bereitstellen. Ähnliche Verfahren gibt es bereits in Ländern wie Österreich und Schweden.

Viele Steuerzahler verschenken Geld, wenn sie sich auf die automatisch erstellten Bescheide verlassen. Denn das Finanzamt berücksichtigt nur die Daten, die ihm vorliegen – individuelle Ausgaben wie Fortbildungskosten, Spenden oder haushaltsnahe Dienstleistungen bleiben außen vor. Wer diese selbst einträgt, kann oft mehrere hundert Euro zurückbekommen.

→ Ratgeber: Steuererklärung für Anfänger

SteuerSparErklärung: Software für die Steuererklärung

(MB)

Weitere News zum Thema
  • Wie erkennt man einen gefälschten Steuerbescheid?

    [] Immer wieder warnt die Finanzverwaltung vor Betrug mit gefälschten Steuerbescheiden oder betrügerischen Schreiben, die angeblich vom Finanzamt kommen sollen. Auch gefälschte E-Mails und QR-Codes werden versendet. Wir erklären, wie man die Fälschungen mehr

  • Steuererklärung für 2024: Abgabefrist endet am 31. Juli!

    [] Die reguläre Abgabefrist für die Steuererklärung endet am 31. Juli. Eine automatische Fristverlängerung wie in den Pandemie-Jahren gibt es nur noch für Steuererklärungen, die über Steuerberater oder Lohnsteuerhilfevereine beim Finanzamt eingereicht werden mehr

  • Was kostet ein Prozess vor dem Finanzgericht?

    [] Die Kosten eines Finanzgerichtsverfahrens hängen stark vom Streitwert ab. Der Streitwertkatalog bietet eine Orientierungshilfe, ist aber nicht verbindlich. Wir haben Informationen und Beispiele zusammengefasst. mehr

  • Vorsicht bei früher Abgabe der Steuererklärung!

    [] Viele Steuerpflichtige reichen ihre Steuererklärung früh im Jahr ein, zum Beispiel, um eine schnelle Steuererstattung zu erhalten. Was viele nicht bedenken: Nicht alle Institutionen haben zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Daten an das Finanzamt übermittelt mehr

Weitere News zum Thema