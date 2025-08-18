»Tag der offenen Tür« im Bundesfinanzministerium am 23. und 24. August 2025

Wir waren selbst schon dort, fanden das sehr interessant und haben auch unseren Leserinnen und Lesern in den vergangenen Jahren den Besuch empfohlen: Bald ist wieder »Tag der offenen Tür« im BMF.

Das Bundesfinanzministerium (BMF) öffnet seine Pforten. Auf der Gartenbühne erwartet die Besucherinnen und Besucher an beiden Tagen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm, kündigt das BMF an.

Am 24. August 2025 ab 15:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil ins Gespräch zu kommen.

Bei Besucherführungen kann man das Detlev-Rohwedder-Haus mit seiner wechselhaften Geschichte kennenlernen. Die Führung am Sonntag um 13:30 Uhr wird in Gebärdensprache übersetzt.

Das BMF stellt die vielen Facetten seiner Arbeit vor.

Der Zoll kündigt »actionreiche Einblicke in seine Arbeit« an.

Bei Vorführungen der Zoll-Hundestaffel sehen Besucherinnen und Besucher die Spürnasen des Zolls in Aktion.

Bei einer Zoll-Auktion können Schnäppchen ersteigert werden.

An beiden Tagen kann man Sportstars an der Laserzielanlage des Zoll Ski Teams treffen.

Musik und Clowns sorgen für Unterhaltung.

Nicht vor Ort? Ein virtueller Rundgang durch das Detlev-Rohwedder-Haus ist bei DRH 360° möglich.

→ Mehr Informationen und das komplette Programm auf der Internetseite des BMF zum Tag der offenen Tür.

(MB)

(Bild im Titel: Detlev-Rohwedder-Haus, Hauptsitz des Bundesministeriums der Finanzen; Quelle: BMF/Hendel)