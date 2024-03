Anbauvereinigungen & Social Clubs: Diese Regeln müssen Vereine beachten

Das Cannabisgesetz hat es durch den Bundesrat geschafft. Wer einen Anbauverein gegründet hat oder gründen möchte, muss sich mit den Regeln zu Vereinssatzung, Vereinsregister, Mitgliederversammlung, Vorstand und vielem mehr auskennen. Wir helfen dabei.

Inhalt

Für Minderjährige bleiben Besitz und Konsum von Cannabis verboten! Sie dürfen auch nicht Mitglied in einer Anbauvereinigung werden. Und: In der Gegenwart von Minderjährigen dürfen Erwachsene kein Cannabis konsumieren.

Die neuen Regeln gelten sowohl für Marihuana (also Gras/Weed) als auch für Haschisch (also Harz/Dope/Shit).

Man darf nur in einer einzigen Anbauvereinigung Mitglied sein und muss aktiv am Anbau mitwirken. Eine passive Mitgliedschaft, die einzig auf den Erwerb von Cannabis gerichtet ist, sieht das Gesetz nicht vor.

Der An- und Verkauf von Cannabis bleibt verboten. Wer aber nicht selbst Pflanzen anbauen will oder kann, darf dies in einer Anbauvereinigung tun.

Welche Regeln gelten für Vereine?

Cannabis Clubs müssen einige spezielle Voraussetzungen erfüllen. Sie brauchen zum Beispiel eine Erlaubnis und müssen einen bestimmten Mindestabstand zu Schulen, Sportstätten etc. einhalten. Der Verein braucht außerdem eine geeignete Anbaufläche oder ein Gewächshaus, denn die Cannabispflanzen dürfen sich nicht in einem Wohngebäuden befinden. → Mehr zu den Voraussetzungen für Cannabis Clubs steht in den FAQ des Bundesgesundheitsministeriums.

Zusätzliche gelten aber auch die »normalen« Regelungen, an die sich alle Vereine halten müssen. Wichtig sind hier vor allem Satzung, Vorstand und Mitgliederversammlung. Aber es gibt noch eine Reihe weiterer Formalitäten, die beachtet werden müssen.

Regelungen über den Verein finden sich in einer Reihe von Gesetzen. In Artikel 9 des Grundgesetzes ist die sogenannte Vereinigungsfreiheit geregelt. Danach haben alle Deutschen das Recht, Vereine und Gesellschaften zu gründen. Daneben besteht das Recht, Vereinigungen fernzubleiben oder aus ihnen auszutreten. Es sind lediglich Vereinigungen verboten, deren Zwecke und deren Tätigkeiten den Strafgesetzen zuwiderlaufen und die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten.

Die §§ 21 bis 79 BGB enthalten Bestimmungen über die Rechtsfähigkeit, die Verfassung, den Vorstand, die Mitgliederversammlung, die Mitgliederrechte, die Haftung, die Auflösung und die Liquidation des Vereins sowie über die Eintragung in das Vereinsregister.

Die Vereinsregisterverordnung regelt Einzelheiten über die Führung des Vereinsregisters.

In den §§ 51 bis 68 AO sind die Voraussetzungen geregelt, unter denen Vereinen Steuervergünstigungen zustehen.

Das Vereinsgesetz enthält öffentlich-rechtliche Regelungen des ansonsten bürgerlich-rechtlich geregelten Vereinsrechts. Geregelt werden insbesondere das Verbot von Vereinen und die Beschlagnahme und Einziehung des Vermögens verbotener Vereine.

Die Vereinssatzung als Vereinsverfassung regelt die grundlegenden Rechtsverhältnisse des Vereins.

In einer Vereinsordnung können unterhalb der Vereinssatzung organisatorische Fragen und das Vereinsleben geregelt werden.

→ Der Vereinsassistent: Set mit allen Formularen und Mustern, die Sie im Verein brauchen Dieser Ratgeber hilft mit vielen praktischen Mustern und Formulierungsbeispielen, u.a. zur Gründung, Satzung, Mitgliederversammlung, Tagesordnung, Datenschutz uvm. Inhaltsverzeichnis | Leseprobe (PDF) | Shop → Vereine rechtssicher gründen und führen: Hilfestellung für Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche Dieser Ratgeber will allen, die in einem Verein ehrenamtlich tätig oder Mitglied sind, wichtige Informationen darüber geben, wie dieses in der Praxis so wichtige Rechtsgebilde funktioniert. Von der Gründung des Vereins bis zu seiner Auflösung werden alle Fragen erörtert, mit denen die Verantwortlichen und die Vereinsmitglieder tagtäglich konfrontiert werden. Inhaltsverzeichnis | Shop

Als nicht-wirtschaftlicher Verein erhält der Anbauverein seine Rechtsfähigkeit durch die Eintragung in das Vereinsregister. Mit der Eintragung darf der Verein dann den Zusatz e.V. führen.

Die Anmeldung des Vereins zum Vereinsregister erfolgt durch den Vorstand. Zuständig ist das Amtsgericht, in dem sich der Sitz des Vereins befindet.

Für den Eintragungsantrag braucht man folgende Unterlagen:

das Anmeldungsschreiben,

eine Abschrift der Satzung, aufgrund derer überprüft werden kann, dass das Original der Satzung von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet wurde, und

eine Abschrift der Unterlagen, aus denen sich die Bestellung des Vorstands ergibt.

Die Eintragung des Vereins ins Vereinsregister und damit seine Rechtsfähigkeit ist in der Praxis mit einer Reihe von Vorteilen verbunden: