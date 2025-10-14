Steuerbescheid: Elektronische Bekanntgabe wird Standard

Ab dem 1. Januar 2026 stellt die Finanzverwaltung Einkommensteuer-Bescheide grundsätzlich elektronisch bereit. Betroffen sind bereits Bescheide zur Steuererklärung 2025, die im Jahr 2026 ergehen.

Grundlage für die Änderung beim Steuerbescheid ist das ELSTER-Verfahren zur elektronischen Bekanntgabe (»Digitaler Verwaltungsakt«, kurz: DIVA).

Was ändert sich ab 2026 beim Steuerbescheid? Widerspruch statt Einwilligung: Bis 31.12.2025 war für die elektronische Bekanntgabe eine aktive Zustimmung notwendig. Ab 01.01.2026 gilt die elektronische Bereitstellung automatisch für registrierte ELSTER-Nutzerinnen und -Nutzer, die die Erklärung elektronisch übermitteln – sofern kein Widerspruch eingelegt wird.

Wirkung des Widerspruchs: Die Teilnahme elektronischen verfahren erfolgt automatisch. Ein Widerspruch ist jederzeit möglich und wirkt für künftige Bescheide. Der Widerspruch wird im ELSTER-Konto (nicht in der Steuer-Software) im Bereich »Formulare & Leistungen → Einwilligung zur elektronischen Bekanntgabe« verwaltet.

Abruf & Hinweis: Nach Bereitstellung im ELSTER-Postfach kann der PDF-Bescheid über »Mein ELSTER« oder eine angeschlossene Steuersoftware abgerufen und lokal gespeichert werden. Eine E-Mail-Benachrichtigung informiert über die Bereitstellung (ohne personenbezogene Inhalte).

Gleichwertigkeit mit Papier: Der digitale Steuerbescheid (PDF) ist rechtsverbindlich und dem Papierbescheid gleichgestellt. Die Bekanntgabe erfolgt mit Bereitstellung im ELSTER-Postfach – das ist wichtig für Fristen wie die einmonatige Einspruchsfrist! Regelmäßige Postfach-Kontrollen werden dadurch noch wichtiger. Bescheid vs. Bescheiddaten: Vom rechtsverbindlichen PDF-Steuerbescheid zu unterscheiden ist die »Abholung von Bescheiddaten« – ein rein informativer Zahlen-Abgleich zur automatisierten Prüfung auf Abweichungen in der Software. Die Bescheiddaten ersetzten keinen Bescheid.

Welche Vorteile oder Risiken bestehen beim elektronischen Steuerbescheid? Vorteile Schnellere Verfügbarkeit des Bescheids im ELSTER-Postfach

Medienbruchfreie Zustellung und digitale Archivierung

Automatisierter Abgleich von Bescheiddaten in der Steuersoftware Risiken & To-dos Fristenrisiko bei seltenem Postfach-Abruf: Bekanntgabe erfolgt mit Bereitstellung!

Zugangsrisiko bei abgelaufenem Zertifikat oder verlorenen Zugangsdaten: rechtzeitige Zertifikats-Verlängerung und Sicherung der Zugangsdaten erforderlich

Checkliste zur Umstellung 2025/2026 ELSTER-Zugang prüfen (Zertifikatsgültigkeit, Postfachzugang sicherstellen).

Benachrichtigungen aktivieren , um neue Bescheide zeitnah zu bemerken.

Opt-out prüfen : Einstellung zur elektronischen Bekanntgabe und ggf. Widerspruch setzen.

Archivierung einrichten: PDF-Bescheide speichern; Bescheiddaten-Abgleich nutzen.

FAQ zum ELSTER-Steuerbescheid Wann gilt der ELSTER-Steuerbescheid als zugestellt? Mit Bereitstellung im ELSTER-Postfach der empfangsberechtigten Person. Die Einspruchsfrist bemisst sich ab diesem Zeitpunkt.

Ist zusätzlich ein Papierbescheid vorgesehen? Bei elektronischer Bekanntgabe erfolgt kein Postversand. Ein Widerspruch ermöglicht weiterhin Papierzustellung für künftige Bescheide.

Wie unterscheiden sich PDF-Bescheid und Bescheiddaten? Der PDF-Bescheid ist der rechtsverbindliche Verwaltungsakt. Bescheiddaten sind nur Kennzahlen zum Vergleich in der Software. Antworten auf häufige Fragen und weitere Hinweise haben wir auf der FAQ-Seite »Steuerbescheid nur noch digital: Der neue ELSTER-Steuerbescheid im Überblick« zusammengestellt.

