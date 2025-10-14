Steuerbescheid: Elektronische Bekanntgabe wird Standard
-
Ab dem 1. Januar 2026 stellt die Finanzverwaltung Einkommensteuer-Bescheide grundsätzlich elektronisch bereit. Betroffen sind bereits Bescheide zur Steuererklärung 2025, die im Jahr 2026 ergehen.
Grundlage für die Änderung beim Steuerbescheid ist das ELSTER-Verfahren zur elektronischen Bekanntgabe (»Digitaler Verwaltungsakt«, kurz: DIVA).
Inhalt
-
-
Welche Vorteile oder Risiken bestehen beim elektronischen Steuerbescheid?
-
-
Was ändert sich ab 2026 beim Steuerbescheid?
-
Widerspruch statt Einwilligung: Bis 31.12.2025 war für die elektronische Bekanntgabe eine aktive Zustimmung notwendig. Ab 01.01.2026 gilt die elektronische Bereitstellung automatisch für registrierte ELSTER-Nutzerinnen und -Nutzer, die die Erklärung elektronisch übermitteln – sofern kein Widerspruch eingelegt wird.
-
Wirkung des Widerspruchs: Die Teilnahme elektronischen verfahren erfolgt automatisch. Ein Widerspruch ist jederzeit möglich und wirkt für künftige Bescheide. Der Widerspruch wird im ELSTER-Konto (nicht in der Steuer-Software) im Bereich »Formulare & Leistungen → Einwilligung zur elektronischen Bekanntgabe« verwaltet.
-
Abruf & Hinweis: Nach Bereitstellung im ELSTER-Postfach kann der PDF-Bescheid über »Mein ELSTER« oder eine angeschlossene Steuersoftware abgerufen und lokal gespeichert werden. Eine E-Mail-Benachrichtigung informiert über die Bereitstellung (ohne personenbezogene Inhalte).
-
Gleichwertigkeit mit Papier: Der digitale Steuerbescheid (PDF) ist rechtsverbindlich und dem Papierbescheid gleichgestellt. Die Bekanntgabe erfolgt mit Bereitstellung im ELSTER-Postfach – das ist wichtig für Fristen wie die einmonatige Einspruchsfrist! Regelmäßige Postfach-Kontrollen werden dadurch noch wichtiger.
Bescheid vs. Bescheiddaten: Vom rechtsverbindlichen PDF-Steuerbescheid zu unterscheiden ist die »Abholung von Bescheiddaten« – ein rein informativer Zahlen-Abgleich zur automatisierten Prüfung auf Abweichungen in der Software. Die Bescheiddaten ersetzten keinen Bescheid.
Welche Vorteile oder Risiken bestehen beim elektronischen Steuerbescheid?
Vorteile
-
Schnellere Verfügbarkeit des Bescheids im ELSTER-Postfach
-
Medienbruchfreie Zustellung und digitale Archivierung
-
Automatisierter Abgleich von Bescheiddaten in der Steuersoftware
Risiken & To-dos
-
Fristenrisiko bei seltenem Postfach-Abruf: Bekanntgabe erfolgt mit Bereitstellung!
-
Zugangsrisiko bei abgelaufenem Zertifikat oder verlorenen Zugangsdaten: rechtzeitige Zertifikats-Verlängerung und Sicherung der Zugangsdaten erforderlich
Checkliste zur Umstellung 2025/2026
-
ELSTER-Zugang prüfen (Zertifikatsgültigkeit, Postfachzugang sicherstellen).
-
Benachrichtigungen aktivieren, um neue Bescheide zeitnah zu bemerken.
-
Opt-out prüfen: Einstellung zur elektronischen Bekanntgabe und ggf. Widerspruch setzen.
-
Archivierung einrichten: PDF-Bescheide speichern; Bescheiddaten-Abgleich nutzen.
FAQ zum ELSTER-Steuerbescheid
-
Wann gilt der ELSTER-Steuerbescheid als zugestellt? Mit Bereitstellung im ELSTER-Postfach der empfangsberechtigten Person. Die Einspruchsfrist bemisst sich ab diesem Zeitpunkt.
-
Ist zusätzlich ein Papierbescheid vorgesehen? Bei elektronischer Bekanntgabe erfolgt kein Postversand. Ein Widerspruch ermöglicht weiterhin Papierzustellung für künftige Bescheide.
-
Wie unterscheiden sich PDF-Bescheid und Bescheiddaten? Der PDF-Bescheid ist der rechtsverbindliche Verwaltungsakt. Bescheiddaten sind nur Kennzahlen zum Vergleich in der Software.
Antworten auf häufige Fragen und weitere Hinweise haben wir auf der FAQ-Seite »Steuerbescheid nur noch digital: Der neue ELSTER-Steuerbescheid im Überblick« zusammengestellt.
Steuersoftware SteuerSparErklärung: Immer das richtige Steuerprogramm für Ihren individuellen Steuerfall!
(MB)