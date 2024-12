Neue Gesetze: Was ändert sich ab Januar 2025?

[ 20.12.2024, 13:00 Uhr ] Die Ampel-Koalition ist Geschichte, Neuwahlen finden am 23. Februar 2025 statt. Was bedeutet das für Gesetze, die noch nicht verabschiedet wurden? Kommt da noch was – oder gehen alle Verhandlungen von vorn los? Versuch einer Einschätzung. mehr