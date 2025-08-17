Arbeitszimmer: Kann man eine Klimaanlage bei der Steuer absetzen?

Eine Klimaanlage fürs Arbeitszimmer kann steuerlich abgesetzt werden. Allerdings gibt es dabei Unterschiede je nachdem, ob es sich um ein steuerlich anerkanntes Arbeitszimmer handelt oder nicht.

Die Regelungen gelten für Arbeitnehmer im Homeoffice bzw. häuslichen Arbeitszimmer ebenso wie für Selbstständige, wobei für Selbstständige die berufliche Nutzung meist besonders genau nachgewiesen werden muss.

Anerkanntes häusliches Arbeitszimmer: Klimaanlage absetzen

Wird das Arbeitszimmer vom Finanzamt als solches anerkannt (also nahezu ausschließlich beruflich genutzt, mindestens 90%), können die Kosten für die Klimaanlage als Teil der Ausstattung des Arbeitszimmers abgesetzt werden.

Klimaanlagen gehören nicht zu den beruflichen Einrichtungsgegenständen wie Schreibtisch oder Bürostuhl, sondern zur Ausstattung des Arbeitszimmers. Die Kosten für die Ausstattung teilen das »Schicksal« der Arbeitszimmerkosten (§ 4 Abs. 5 Nr. 6b EStG), das heißt:

Bei einem vom Finanzamt anerkannten Arbeitszimmer sind entweder die tatsächlich angefallenen Kosten mit entsprechenden Nachweisen in voller Höhe in der Steuererklärung absetzbar oder aber eine Jahrespauschale von 1.260 Euro.

Wenn die Klimaanlage mehr als 800 Euro netto kostet, muss sie über mehrere Jahre abgeschrieben werden (siehe unten).

Betriebskosten wie Strom für die Klimaanlage können ebenfalls anteilig abgesetzt werden.

Voraussetzung: Das Arbeitszimmer ist der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit und wird überwiegend beruflich genutzt.