4. Sommerinterview bei Steuertipps

Frau Nadeau, seit wann sind Sie Assistenz der Geschäftsleitung? Seit Januar 2008. Was sind Ihre wesentlichen Aufgaben als Assistenz der Geschäftsleitung? Zu meinen Hauptaufgaben gehört in erster Linie die organisatorische und administrative Unterstützung des Geschäftsführers, der Mitglieder des Führungskreises und der KollegInnen vor Ort. Was schätzen Sie besonders bei Ihrer Tätigkeit für die Akademische Arbeitsgemeinschaft? Am meisten schätze ich die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die Vielfältigkeit, die Abwechslung und das selbständige Arbeiten. Ich habe zwar meine Stammaufgaben , aber es kommen über den Tag verteilt immer Anfragen und Anforderungen, die neu für mich sind und teilweise auch eine Herausforderung darstellen.