Steueridentifikationsnummer soll einheitliche Bürger-Identifikationsnummer werden

Die Steueridentifikationsnummer soll ein einheitliches Identifikationsmerkmal werden, mit dem Behörden auf bei anderen Behörden vorliegende Personendaten zugreifen können. Einem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundestag am 28.01.2021 zugestimmt.

Mit dem Gesetzesbeschluss soll in die für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes relevanten Verwaltungsregister von Bund und Länder eine Identifikationsnummer eingeführt werden, mit der »gewährleistet wird, dass Basisdaten natürlicher Personen von einer dafür verantwortlichen Stelle auf Inkonsistenzen geprüft, verlässlich gepflegt, aktualisiert und bereitgestellt werden«.

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Mehr zum Onlinezugangsgesetz auf der Internetseite des Bundesinnenministerium (BMI)

Ziel: Weniger Aufwand für alle Beteiligten

Bei Kontakten mit der Verwaltung müssen grundlegende Daten wie Adresse oder Familienstand immer wieder angegeben oder bestimmte Dokumente wie etwa die Geburtsurkunde vorgelegt werden.

Diese Aufwände sollen verringert dadurch werden, dass die jeweilige Behörde die Basisdaten zu einer natürlichen Person über die neu geschaffene Registermodernisierungsbehörde direkt abrufen kann.

Für Verwaltungsleistungen erforderliche personenbezogene Daten »in hoher Qualität«

Zur eindeutigen Zuordnung in den Verwaltungsregistern soll die Steueridentifikationsnummer als einheitliches Identifikationsmerkmal eingeführt werden.

Die zur Identifikation erforderlichen personenbezogenen Daten in diesen Registern würden öffentlichen Stellen, die diese für Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz benötigen, »aktuell und in hoher Qualität bereitgestellt«, so die Bundesregierung.

Für die Transparenz werde ein »Datencockpit« aufgebaut, das eine einfache und zeitnahe Übersicht über zwischen Behörden vorgenommenen Datenübermittlungen ermöglicht.

m Laufe der Beratungen wurde der Entwurf in verschiedenen Punkten geändert. So sollen etwa melderechtliche Auskunftssperren bei Datenübermittlungen durch die Registermodernisierungsbehörde stärker berücksichtigt werden, außerdem sind einzelne Register nun nicht mehr einbezogen, z.B. das Insolvenzregister und das Schuldnerverzeichnis,

