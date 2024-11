Steuererklärung: Hier schaut das Finanzamt genau hin

Gerade wenn es den Staat etwas kosten könnte, wird das Finanzamt hellhörig. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wo die Tücken liegen und wo sich der Sachbearbeiter besonders viel Mühe bei der Prüfung geben wird.

Inhalt

Hinweis: Alle Formular-Angaben beziehen sich auf die Steuerformulare für das Veranlagungsjahr 2023.

Arbeitszimmer

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gelegentlich von zuhause arbeiten und für diesen Zweck ein häusliches Arbeitszimmer haben, können die Kosten hierfür als Werbungskosten geltend machen. Das geht aber nur, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Tätigkeit bildet. Dann können entweder die tatsächlichen Kosten geltend gemacht werden oder eine Jahrespauschale in Höhe von 1.260 Euro (bei nicht ganzjährig vorliegenden Voraussetzungen zeitanteilig)

Erforderliche Belege:

Aufstellung der Kosten

Belege zur Aufstellung

Ggf. Grundriss der Wohnung (nur auf Anforderung des Finanzamts vorlegen!)

Einzutragen: Anlage N unter »Häusliches Arbeitszimmer, das den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet«, Zeile 60

Das Arbeitszimmer muss ein separater Raum sein, der von der übrigen Wohnung durch eine Tür oder Wand abgetrennt ist.

Wer in der Küche, im Schlafzimmer oder sonst irgendwo in einer Arbeitsecke sein Laptop aufstellt, kann die Tagespauschale für berufliche Tätigkeit im Homeoffice in Anspruch nehmen. Diese wird anhand der Angaben zur Anzahl der Tage berechnet. Pro Tag gibt es 6 Euro, maximal 1.230 Euro im Jahr.

Erforderliche Belege:

Kalender mit entsprechenden Aufzeichnungen

Einzutragen: Anlage N unter »Tagespauschale (bei beruflicher Tätigkeit im Homeoffice)«, Zeile 61 und 62