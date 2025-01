E-Autos: Muss die Prämie für die THG-Quote versteuert werden?

Halter von Elektroautos können im sogenannten Treibhausgasminderungs-Quotenhandel die CO2-Emissionseinsparung, die durch den Antrieb mit Strom statt fossiler Kraftstoffe entsteht, verkaufen und dafür eine Prämie erhalten. Wie geht das, wie viel Geld bekommt man dafür und wie wird die THG-Prämie steuerlich behandelt?

Seit dem Jahr 2022 können Halter von reinen Elektrofahrzeugen die mit ihrem Ladestrom verbundene CO 2 -Ersparnis nutzen, um sie gegen Prämienzahlungen dem Handel mit sogenannten Treibhausgasminderungs-Quoten anzubieten.

Inhalt

In der Praxis erfolgt der Verkauf der THG-Quote über Zwischenhändler: Diese kaufen von vielen Fahrzeughaltern die THG-Quoten auf, kümmern sich um die Antragsstellung beim Zoll und beim Umwelt-Bundesamt, und verkaufen die THG-Quoten dann gebündelt an die Mineralölunternehmen weiter.

Die THG-Quote wird von Mineralölunternehmen gekauft. Diese müssen ihre CO 2 -Emissionen ausgleichen und so die Umstellung von fossilen Antrieben auf Elektromobilität mitfinanzieren.

Anders verhält es sich jedoch in den (Sonder-)Fällen, in denen der Arbeitnehmer die Prämie vereinnahmt, weil er Halter des Fahrzeuges ist oder weil der Arbeitgeber als Fahrzeughalter dem Arbeitnehmer eine Bestätigung für den Quotenhandel erteilt hat. Hier liegt steuerpflichtiger Arbeitslohn vor.

Hintergrund: Darum gibt es den THG-Quotenhandel

Unternehmen der Mineralölwirtschaft, die in Deutschland Otto- oder Dieselkraftstoffe in den Verkehr bringen, sind nach Umweltrecht verpflichtet, die durch diese Kraftstoffe entstehenden Treibhausgasemissionen zu mindern (sogenannte THG-Quote). Jede Nichterfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen CO 2 -Minderung wird für jede Tonne CO 2 mit einer staatlichen Abgabe sanktioniert.

Die Unternehmen können ihre Verpflichtungen selbst erfüllen oder sie an Dritte übertragen (»THG-Quotenhandel«). Die Anrechnung von Strom ist als eine mögliche Minderungsoption der Verpflichteten in der »Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen - 38. BImSchV« geregelt.

Dabei ist neben den öffentlichen Ladepunkten auch Strom anrechenbar, der anderweitig zum Betrieb von Elektrofahrzeugen aus dem Stromnetz entnommen wurde.