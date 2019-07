Bürokratieentlastungsgesetz III: Das ist geplant

Bürokratieabbau hat sich die Große Koalition für die laufende Legislaturperiode auf die Fahnen geschrieben. Bisher ist allerdings nicht viel passiert... Inzwischen liegt aber immerhin ein sogenanntes Eckpunktepapier aus dem Wirtschaftsministerium vor.

Im Eckpunktepapier nennt das Bundeswirtschaftsministerium die Prioritäten für ein Bürokratieentlastungsgesetz III und bekräftigt seinen Wunsch, das Steuerrecht entbürokratisieren und die Digitalisierung konsequent nutzen zu wollen.

Erleichterungen im Steuerrecht sollen durch die folgenden Änderungen erreicht werden:

Neben diesen Maßnahmen steht die Nutzung der Digitalisierung im Fokus des Entbürokratisierungsgesetzes III. Konkret schlägt das Bundeswirtschaftsministerium hier vor:

Absenkung der Entgeltgrenze, ab welcher die Pflicht zur Dokumentation der regulären Arbeitszeit entfällt, per Verordnung auf einheitlich brutto 2.000 Euro Monat.

Anhebung und Dynamisierung der Minijob-Grenze: Vorgeschlagen wird die Anhebung der Verdienstgrenze auf 500 Euro, was eine Arbeitszeit von 55 Stunden/Monat ermöglichen würde (gerechnet auf Basis des Mindestlohns von 9,35 Euro ab 01.01.2020). Die Verdienstgrenze soll dann an die Mindestlohnentwicklung gekoppelt werden, sodass bei einer Erhöhung des Mindestlohns mehr Stunden gearbeitet werden dürfen, ohne die Verdienstgrenze zu reißen.

Streichung der Auftraggeberhaftung für den Mindestlohn bei Ausnahme der für Schwarzarbeit/illegale Beschäftigung anfälligen Branchen sowie für in diesen Branchen von Zeitarbeitsunternehmen überlassene Arbeitnehmer.

Doppelmeldungen zur Berufsgenossenschaft abschaffen und Finanzämter an das elektronische Verfahren anschließen

Meldescheine im Hotelgewerbe digitalisieren: Durch die Möglichkeit einer elektronischen Unterzeichnung für inländische Gäste (deutsche Staatsbürger, die in Deutschland Urlaub machen) und die elektronische Aufbewahrung würde für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe der erhöhte Aufwand entfallen, der aus der handschriftlichen Unterzeichnung und den Kosten für die Archivierung resultiert. Die Teilnahme soll für die Betriebe freiwillig sein.

Einführung einer einheitlichen elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, bei der der Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit direkt vom Arzt oder von der Krankenkasse an den Arbeitgeber übermittelt wird.

Unsere Meinung dazu: Der ganz große Wurf ist das nicht, insbesondere hinsichtlich der Vereinfachungen im Steuerrecht. Aber insgesamt gehen die Vorschläge und Ideen auf jeden Fall in die richtige Richtung.

Beispiel Sammelposten: Über dessen Beibehaltung hatten wir uns nach der Anhebung der GWG-Grenze auf 800 Euro bereits gewundert: Wozu dann noch einen Sammelposten, wenn dieser nur 200 Euro darüber liegt? Wir werden das umständliche Konstrukt der Poolabschreibung im Sammelposten sicher nicht vermissen.

Insgesamt sind wir gespannt, welche Vorschläge es in einen Gesetzesentwurf schaffen – und was am Ende des Gesetzgebungsverfahrens tatsächlich übrig bleibt!