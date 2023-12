Stößchen: Statistisches zur Sektsteuer

Früher war nicht nur mehr Lametta, sondern auch mehr Champagner, Sekt und Prosecco: Um gut 20 Prozent ist der Konsum von »Schaumwein« gegenüber 2012 gesunken, hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Warum wir das hier erwähnen? Natürlich wegen der Schaumweinsteuer!

Die wurde 1902 vom Reichstag zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführt. Auf den damaligen Durchschnittspreis von 2,50 Mark wurden 50 Pfennige aufgeschlagen, weiß wikipedia.

Wo ist die Sektsteuer geregelt?

Heute ist die Sektsteuer, so die umgangssprachliche Bezeichnung, im »Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuergesetz« (SchaumwZwStG) geregelt.

Schaumwein im Sinn dieses Gesetzes sind alle Getränke, die in Flaschen mit Schaumweinstopfen, der durch eine besondere Haltevorrichtung befestigt ist, enthalten sind oder die bei + 20 Grad Celsius einen auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von 3 bar oder mehr aufweisen – so die Kurzfassung, die ausführliche Fassung kann in § 1 Absatz 2 SchaumwZwStG nachgelesen werden. Grob gesagt geht es um Champagner, Sekt, Winzersekt, Prosecco, Cava usw.

(Wir möchten an dieser Stelle keinesfalls zum Konsum von Alkohol auffordern, aber haben Sie mal versucht, »Zwischenerzeugnissteuergesetz« nach einer Flasche Sekt auszusprechen...?)