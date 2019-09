6. Sommerinterview bei Steuertipps

Was begeistert Sie an Ihrem Job? Persönlich mag ich meine Kollegen und die Vorgesetzten, fachlich die Abwechslung: Da ich unter anderem die News für Steuertipps.de schreibe, muss ich mich mit so ziemlich allem, was Einkommensteuer betrifft, beschäftigen. Da gibt es nicht nur hilfreiche und enttäuschende Urteile, sondern auch skurrile Entscheidungen und natürlich Gesetzesänderungen. Die Arbeit wird nie zum Routine-Job. Was motiviert Sie besonders bei Ihrer Arbeit? Wenn mir Leser schreiben, dass sie mit meinen Tipps Geld sparen oder sich gegen das Finanzamt durchsetzen konnten. Wenn mir ein SteuerHelden-Leser schreibt, dass er dank unserer Texte keine Angst mehr hat vor der ersten Steuererklärung (Anm.: SteuerHelden ist unser Portal für Steuer-Einsteiger). Und: wenn Kollegen Kuchen mitbringen. Sie haben ursprünglich Jura studiert. Was macht die Arbeit als Fachredakteurin für Steuertipps so interessant für Sie? Meine Idee war immer: Man müsste vom Schreiben leben können... Aber für den nächsten Jahrhundert-Roman fehlt mir definitiv das Talent. In meinem Beruf habe ich die ideale Kombination aus Schreiben und dem, was ich an der Uni gelernt habe, gefunden. Was will man mehr?! Womit verbringen Sie die meiste Zeit bei der Arbeit? Mit der Suche nach Urteilen und Entscheidungen, die unseren Lesern beim Steuernsparen und bei der Auseinandersetzung mit dem Finanzamt helfen. Diese übersetze ich dann in hoffentlich gut lesbare Steuertipps.