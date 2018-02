Privater Sicherheitsdienst: Kosten können außergewöhnliche Belastungen sein

Wer einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt, kann die Kosten dafür in der Steuererklärung als außergewöhnliche Belastungen abziehen, wenn die Aufwendungen notwendig und angemessen sind, um eine Gefahr für Leib und Leben abzuwehren.

Dieser Entscheidung liegt folgender trauriger Fall zugrunde:

Eine zwischenzeitlich verstorbene Klägerin nahm eine erwachsene und sich als Ärztin ausgebende Frau im Wege der Adoption als Kind an, erteilte ihr General- und Vorsorgevollmacht und setzte sie als Erbin ein. Sie wurde von ihrer Adoptivtochter mit Medikamenten ruhig gestellt und in einen körperlichen Dämmerzustand versetzt, der nur dann durch weitere Medikamente unterbrochen wurde, wenn die Klägerin wichtige Termine wie Notartermine, u.a. für die Erbeinsetzung der Adoptivtochter, wahrnehmen musste.

Nachdem sie sich befreien konnte, widerrief die Klägerin die Vollmachten und die Erbeinsetzung und zog in eine Seniorenresidenz, in der sie sich 24 Stunden am Tag durch einen privaten Sicherheitsdienst bewachen ließ, weil ihre Adoptivtochter und von dieser beauftragte Personen mehrfach versucht hatten, sie dort aufzusuchen.

In ihrer Steuererklärung gab die alte Dame die Kosten für den Sicherheitsdienst als außergewöhnliche Belastung an – die vom Finanzamt nicht anerkannt wurden.

Dem widersprach das FG Münster nach einer umfangreichen Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmungen zur Bedrohungslage der alten Dame.