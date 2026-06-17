Sportvereine & Umsatzsteuer: Mehr Rechtssicherheit gefordert

Die umsatzsteuerliche Behandlung von Sportvereinen steht aktuell im Fokus der Politik. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesfinanzhofs, das Unsicherheiten bei der Besteuerung von Mitgliedsbeiträgen offengelegt hat.

Zusammenfassung

Ein BFH-Urteil hat Unsicherheiten bei der Besteuerung von Mitgliedsbeiträgen ausgelöst. Viele Vereine wissen nicht, ob Beiträge künftig steuerpflichtig werden. Eine Entschließung des Bundesrates ist ein erster Schritt zu mehr Rechtssicherheit. Sie fordert klare Regeln und eine Anpassung des Umsatzsteuerrechts. Bis zur Neuregelung bleibt die Unsicherheit bestehen. Vereine sollten die Entwicklungen verfolgen und vorsichtig planen.

Inhalt

Mitgliedsbeiträge und Umsatzsteuer: Wo ist das Problem? Auslöser der aktuellen Diskussion ist ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 13. November 2025 (Az. V R 4/23). Dieses stellt infrage, ob die bisherige umsatzsteuerliche Behandlung von Mitgliedsbeiträgen gemeinnütziger Sportvereine ausreichend auf EU-Recht gestützt ist. Viele gemeinnützige Sportvereine sind bislang davon ausgegangen, dass ihre Mitgliedsbeiträge nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Diese Praxis beruhte auf bisherigen Verwaltungsauffassungen. Das Urteil zeigt jedoch: Die rechtliche Grundlage für diese Steuerfreiheit ist nicht eindeutig abgesichert. Daraus ergeben sich zwei zentrale Probleme: Rechtsunsicherheit: Vereine wissen nicht mehr verlässlich, ob Beiträge künftig doch steuerpflichtig sein könnten.

Planungsrisiken: Investitionen und Vereinsfinanzen lassen sich schwer kalkulieren.

Entschließung des Bundesrates: Was steckt dahinter? Mehrere Bundesländer haben deshalb eine Initiative im Bundesrat gestartet, um klare und praxistaugliche Regeln zu schaffen. Dabei handelt es sich nicht um ein Gesetz, sondern um eine politische Stellungnahme. Eine Entschließung bedeutet: Der Bundesrat formuliert eine offizielle Aufforderung an die Bundesregierung, tätig zu werden.

Sie hat keine unmittelbare rechtliche Wirkung.

Sie dient dazu, politischen Handlungsbedarf deutlich zu machen und Reformen anzustoßen. Konkret bittet der Bundesrat die Bundesregierung, eine gesetzliche Neuregelung der Umsatzsteuer für Sportvereine auf den Weg zu bringen. Für die Praxis heißt das: Die Entschließung ist ein erster Schritt in Richtung Gesetzesänderung, ändert aber noch nichts an der aktuell geltenden Rechtslage. »Entschließung des Bundesrates zur Rechtsklarheit bei der Umsatzsteuer für Sportvereine«: PDF auf der Internetseite des Bundesrats.

Was soll der Bundesrat tun? Der Bundesrat soll die Bundesregierung bitten, bald eine unionsrechtskonforme gesetzliche Anpassung des deutschen Umsatzsteuerrechts anzustoßen, um Rechtssicherheit für die betroffenen Vereine herzustellen. Die geplante Neuregelung soll insbesondere: klare Kriterien zur Steuerfreiheit von Mitgliedsbeiträgen schaffen,

unionsrechtskonform ausgestaltet sein,

für ehrenamtlich geführte Vereine einfach anwendbar bleiben,

zusätzliche Steuerbelastungen vermeiden. Zudem sollen Übergangsregelungen sicherstellen, dass bereits getätigte Investitionen geschützt werden. Bis zur gesetzlichen Neuregelung sollen Vereine weiterhin auf die bisherige Verwaltungsauffassung vertrauen dürfen (Vertrauensschutz).

Was bedeutet das konkret für Sportvereine? Für Sportvereine ergibt sich derzeit eine Zwischenphase: Die bisherige Praxis gilt zunächst weiter.

Gleichzeitig besteht eine erhöhte Unsicherheit für die Zukunft.

Steuerliche Entwicklungen sollten aufmerksam verfolgt werden. Besonders relevant ist das Thema für Vereine, die stark von Mitgliedsbeiträgen abhängig sind oder größere Investitionen planen (z.B. Hallenbau, Platzsanierung). Beispiel: Ein Basketballverein mit rund 250 Mitgliedern finanziert sich überwiegend über monatliche Beiträge. Zusätzlich werden Jugendtrainings, Turniere und Vereinsveranstaltungen organisiert. Bisher gingen Vorstand und Kassenwart davon aus, dass die Mitgliedsbeiträge nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Auf dieser Grundlage wurde zum Beispiel neue Trainingsausrüstung angeschafft und ein langfristiger Mietvertrag für eine Halle abgeschlossen. Durch die aktuelle Rechtsunsicherheit stellt sich nun die Frage, ob künftig 19% Umsatzsteuer auf Mitgliedsbeiträge anfallen könnten. Die möglichen Folgen: Beiträge müssten erhöht werden oder

dem Verein stünden effektiv geringere Mittel zur Verfügung Zugleich entsteht Unsicherheit bei der Finanzplanung: Investitionen werden vorsichtiger getroffen oder verschoben. Der vom Bundesrat geforderte gesetzliche Rahmen würde hier Klarheit schaffen und Planungssicherheit zurückbringen.

(MB)