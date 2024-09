Pflegeversicherung: Wie geht es weiter?

Die Bundesregierung hat einen Bericht zur langfristigen Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung vorgelegt. Der Bericht enthält Szenarien und mögliche Reformen, um die Pflegeversicherung bis 2060 zukunftssicher zu gestalten.

Inhalt

Der weit überwiegende Teil der pflegebedürftigen Menschen wird zuhause versorgt: Von den rund 5,2 Millionen pflegebedürftigen Menschen wurden Ende 2023 rund 4,4 Millionen ambulant gepflegt (also etwa 84%). Die Pflege erfolgt dabei überwiegend durch Angehörige.

Kostensteigerungen und demografischer Wandel als Herausforderung

Weniger Erwerbstätige und mehr Pflegebedürftige, insbesondere durch die Babyboomer-Generation, erhöhen den finanziellen Druck auf die Pflegeversicherung. Ohne Anpassungen würden Ausgaben und Einnahmen bald weit auseinanderklaffen.

Neben (perspektivisch) weniger Einzahlern sind vor allem steigende Ausgaben ein großes Problem. So sind in den letzten zehn Jahren sind die Leistungen stark gestiegen. Höhere Sachkosten und gesetzliche Vorgaben zur Bezahlung und Ausstattung erhöhen ebenfalls die Kosten. Der Mangel an Pflegekräften verschärft die Situation zusätzlich.

Preis- und Lohnentwicklungen führen zu höheren Eigenanteilen, was die Akzeptanz des Systems mindert.