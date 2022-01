Steuererklärung & Pflege: Zuzahlungen immer höher - das können Sie abziehen

Steuererklärung: Pflegekosten bei Heimunterbringung

Pflegebedürftige Menschen

Bei der Frage, ob und ggf. welche Kosten Sie bei einer Heimunterbringung geltend machen können, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle:

Es kommt darauf an, ob das Heim ein »Heim« im Sinne des Einkommensteuergesetzes ist.

Es gelten unterschiedliche Regelungen, je nachdem, ob Sie zu den pflegebedürftigen Menschen zählen oder nicht. Liegt Pflegebedürftigkeit vor, dann sind anders als bei einer nicht pflegebedürftigen Person neben den Kosten der ärztlichen Betreuung und der Pflege auch die Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegung absetzbar.

Es ergeben sich unterschiedliche Folgen, je nachdem, ob im Heim ein eigener Haushalt vorliegt oder nicht. Danach beurteilt sich, ob die Steuerermäßigung nach § 35a EStG beansprucht werden kann – oder eben nicht.

Nicht pflegebedürftige Menschen

Leben Sie aus Altersgründen im Heim, ohne pflegebedürftig zu sein, dürfen Sie nur tatsächlich in Anspruch genommene Pflegeleistungen geltend machen. Zwar sind in R 33.3 Abs. 1 EStR für diesen Fall nur die Leistungen eines nach § 89 SGB XI anerkannten ambulanten Pflegedienstes genannt. Begünstigt sind die Pflegekosten u.E. aber auch, wenn sie von Angestellten des Heimes erbracht werden. Voraussetzung ist aber, dass die Pflegekosten in der Rechnung des Heimes gesondert ausgewiesen sind.