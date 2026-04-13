Entlastungspaket für Energiepreise, Arbeit und Wirtschaft

Angesichts deutlich gestiegener Energiepreise haben sich CDU, CSU und SPD auf ein Maßnahmenpaket zur kurzfristigen Entlastung von Verbrauchern, Arbeitnehmern und Unternehmen verständigt. Parallel dazu sollen steuerliche Erleichterungen und strukturelle Reformen angestoßen werden, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mittelfristig zu stabilisieren.

Zusammenfassung

Die Bundesregierung hat ein Entlastungspaket vorgestellt, das kurzfristige Preisentlastungen und langfristige Reformen verbindet. Es umfasst ein Energiesofortprogramm, steuerliche Maßnahmen, eine Reform der Krankenversicherung und industriepolitische Entscheidungen. Die Mineralölsteuer soll für zwei Monate gesenkt werden, Beschäftigte können eine steuerfreie Prämie erhalten.

Inhalt

Entlastungspläne 2026 der Bundesregierung im Überblick Kern des Entlastungspakets 2026 ist ein Energiesofortprogramm, ergänzt durch steuerliche Maßnahmen für Beschäftigte, Reformpläne im Sozialversicherungssystem sowie industriepolitische Entscheidungen. Ziel: kurzfristige Preisentlastungen, verbunden mit längerfristigen Strukturreformen.

Senkung der Mineralölsteuer: Direkte Hilfe für Verbraucher Ein zentrales Element des Pakets ist die befristete Senkung der Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel. Vorgesehen ist eine Reduzierung um rund 17 Cent pro Liter für die Dauer von zwei Monaten. Dadurch sollen sowohl private Haushalte als auch Unternehmen an der Tankstelle entlastet werden. Das Gesamtvolumen der Entlastung wird auf rund 1,6 Milliarden Euro beziffert. Die entstehenden Steuerausfälle sollen durch abgesicherte Maßnahmen gegenüber Mineralölwirtschaftsunternehmen gegenfinanziert werden. Zusätzlich plant die Koalition eine weitere Verschärfung des Kartellrechts, um Wettbewerbsverzerrungen entgegenzuwirken.

Steuerfreie Entlastungsprämie für Arbeitnehmer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen im Jahr 2026 die Möglichkeit erhalten, eine steuer- und abgabenfreie Entlastungsprämie in Höhe von bis zu 1.000 Euro an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auszuzahlen. Ziel ist es, die gestiegenen Kosten im Alltag kurzfristig abzufedern. Genau wie bei der Inflationsausgleichsprämie vor ein paar Jahren gilt: Die Zahlung der Entlastungsprämie soll freiwillig sein. Unternehmen können selbst entscheiden, ob sie die Prämie auszahlen möchten – und müssen auch nicht die kompletten 1.000 Euro auszahlen. Die mit der Entlastungsprämie verbundenen Steuerausfälle des Staates sollen durch eine (ohnehin bereits geplante) Erhöhung der Tabaksteuer gegenfinanziert werden.

Einkommensteuer-Reform 2027 Zum 1. Januar 2027 ist zudem eine Reform der Einkommensteuer geplant, die insbesondere kleinere und mittlere Einkommen dauerhaft entlasten soll. Zur Einkommensteuerreform 2027 gibt es derzeit allerdings noch keine ausformulierten Gesetzespläne, sondern nur politische Ankündigungen, Leitlinien und Diskussionspunkte, wie zum Beispiel: Anpassung des Einkommensteuertarifs, um die sogenannte kalte Progression stärker abzuflachen

Verschiebung der Tarifzonen, sodass Entlastungen vor allem im unteren und mittleren Bereich ankommen

Höhere Schwellen für den Spitzensteuersatz, bei gleichzeitiger stärkeren Belastung sehr hoher Einkommen Konkrete Einkommensgrenzen, Steuersätze oder Tarifverläufe wurden noch nicht genannt.

Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung Ende April soll eine umfassende Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen werden. Grundlage bilden die Vorschläge der Finanzkommission Gesundheit. Ziel der Reform ist es, die Beitragssätze zu stabilisieren und die Ausgabendynamik zu begrenzen.

Automobilindustrie: Technologieoffenheit bei CO₂-Vorgaben Im Bereich der Industriepolitik bezieht die Koalition Position zur europäischen Klimaregulierung. Die für 2027 geplante Verschärfung der CO₂-Grenzwerte für Hybridfahrzeuge wird abgelehnt. Stattdessen soll die weitere Diskussion auf europäischer Ebene mit dem Ansatz der Technologieoffenheit geführt werden. Damit sollen Planungssicherheit für Hersteller geschaffen und bestehende Übergangstechnologien weiterhin berücksichtigt werden.

Entlastungspaket der Bundesregierung: Nächste Schritte Die vereinbarten Maßnahmen sollen zügig umgesetzt werden. Das Energiesofortprogramm ist auf eine schnelle parlamentarische Behandlung ausgelegt, während die steuerlichen und sozialpolitischen Reformen gestaffelt folgen sollen. Nach Einschätzung der Koalition handelt es sich um einen ersten Schritt. Weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen sollen folgen, sobald die nächsten Reformvorhaben konkretisiert sind.

(MB)