6,7 Milliarden Euro Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer: Zahlen Sie nicht mehr als nötig!

5,7 Milliarden Euro Erbschaftsteuer, 1 Milliarde Euro Schenkungsteuer: Das Statistische Bundesamt hat veröffentlicht, wie viel der Fiskus 2018 von vererbtem und verschenktem Vermögen abbekommen hat. Wenn Sie geschickt planen, können Sie Ihre Steuerlast gering halten!

Hintergrund

Im Jahr 2018 haben die Finanzverwaltungen in Deutschland Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen in Höhe von 84,7 Milliarden Euro veranlagt (Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 16.08.2019). Vererbt und verschenkt wurde allerdings viel mehr: In der Statistik können nicht alle Erbschaften und Schenkungen berücksichtigt werden, da die meisten Erbschaften, Vermächtnisse und Schenkungen innerhalb der Freibeträge liegen. Für diese wird in der Regel keine Steuer festgesetzt, sodass sie in der Statistik nicht enthalten sind.

Freibeträge bei der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer

Die Höhe der Freibeträge und die Steuerklasse, nach der die Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuer ermittelt wird, hängen ab vom Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem Erblasser/Schenker und dem Erben/Beschenkten. Wir haben alle Zahlen der Erbschafts- und Schenkungssteuer im Überblick für Sie zusammengefasst.

Immobilienweitergabe innerhalb der Familie – So vermeiden Sie Streit!

Bevor Sie eine Immobilie innerhalb der Familie weitergeben, sollten Sie sich mit den betroffenen Personen zusammensetzen – denn hier prallen wirklich sehr unterschiedliche Interessen und Blickwinkel aufeinander!

Freibetrag bei der Erbschaftsteuer, wenn die Eltern gepflegt wurden

Wenn ein Kind einen pflegebedürftigen Elternteil zu Lebzeiten gepflegt hat, darf es nach dem Tod des Elternteils bei der Erbschaftsteuer den sogenannten Pflegefreibetrag in Anspruch nehmen. Das entschied der BFH – und stellt sich damit gegen die Auffassung der Finanzverwaltung!

Erbschaft: Pflichtteil geerbt? Das müssen Sie wissen

Ein geerbter Pflichtteilsanspruch unterliegt der Erbschaftsteuer, auch wenn er nicht geltend gemacht wird. Das entschied der BFH.

