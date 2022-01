KfW-Förderung gestoppt – Was ist jetzt zu tun?

Die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude wurde am 24.1.2022 durch das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit sofortiger Wirkung eingestellt. Was bedeutet das?

Das bedeutet, dass keine Anträge mehr bei der Bundesförderbank KfW für diesen Programmteil angenommen werden. Noch nicht bewilligte Anträge sollen auch keine Möglichkeit mehr haben, bewilligt zu werden. Glück hat, wer schon den Bewilligungsbescheid in den Händen hält. Dann ist auch der Geldfluss gesichert.

Als Grund für diese extrem kurzfristige Maßnahme gelten die Antragsflut und eine "Fehlsteuerung" der Fördermittel, wie Bundeswirtschafts- und -energieminister Robert Habeck (Grüne) betont.

Die Reaktion der Bundesregierung erfolgt überaus hastig und weitreichend, denn von diesem Stopp sind rund 24.000 Anträge betroffen. Für viele Baufamilien ist das wegen der finanziellen Mehrbelastung ein Schock. Zwar will die Bundesregierung über die KfW für Antragsteller nun vergünstigte Kredite auf den Weg bringen, aber wann und wie, ist noch unklar und ebenfalls, ob hierfür eine geänderte Antragstellung erforderlich wird. Zu erwarten ist, dass nur die Antragsteller mit einem KfW-Standard-55-Haus dieses Angebot erhalten werden. In jedem Fall kommt es zu zeitlichen Verzögerungen.

Aber ein Kredit ist etwas anderes als ein Zuschuss. Zumindest bei einem KfW-Effizienzhaus-40 besteht noch Hoffnung, dass die Zuschussmittel noch zugesagt werden. Allerdings braucht es hierfür eine Zustimmung durch das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Falls dort die Finanzmittel nicht reichen, dürfte ein Darlehensangebot mit vergünstigten Zinskonditionen erfolgen. Zwar protestieren nun einige Landesminister gegen die unerwartete Aktion der Bundesregierung, doch an dem Beschluss wird das kaum etwas ändern.

Für Härtefälle dürfte die Regierung bald eine Lösung anbieten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Finanzierungspartner oder direkt beim KfW-Servicetelefon der Hauptverwaltung in Frankfurt: Telefonnummer 0800 539 9002 (der Anruf ist kostenfrei)

Welche Programme sind vom Stopp betroffen? Mit Ausnahme der BAFA-Programme sind alle BEG-Programme (Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude) von der neuen Regelung betroffen. Folgende KfW-Programme für Privatpersonen sind ausgestoppt worden: 261 Wohngebäude Kredit (Bau oder Kauf eines Neubauhauses, Komplettsanierung eines Altbaus),

262 Kredit-Förderung von Einzelmaßnahmen,

263 für Kredit-Förderung von Nichtwohngebäuden,

461 Zuschuss BEG wie Programm 261 nur als Zuschussvariante für Wohngebäude,

463 Zuschuss BEG wie Programm 263 nur als Zuschussvariante für Nichtwohngebäude.

Welche Programme sind nicht von der neuen Regelung betroffen? Wohneigentumsprogramm 124,

Altersgerecht Umbauen 159,

Investitionszuschuss Altersgerecht Umbauen 455,

BAFA-Programme für Privatpersonen. Eine Ausnahme beim Antragsstopp scheint es für die Opfer der Flutkatastrophe von 2021 beispielsweise im Ahrtal zu geben. Hier gilt es, mit dem Finanzierungspartner zu sprechen, um Gewissheit zu erhalten.

Was sind die Folgen? Grundsätzlich gestoppt ist die Förderung nach dem Energieeffizienzstandard 55 für Neubauten. Hier behauptet Minister Habeck, dass ein KfW-55-Haus jetzt schon Standard ist und daher nicht weiter gefördert werden soll. Ob es für die KfW Effizienzhäusern 40 und besser aussieht, ist unklar. Möglich ist, dass hier noch im Laufe dieses Jahres ein neues Fördermodell zur Verfügung steht. Ebenfalls gestoppt ist die Förderung für energetische Sanierung. Allerdings dürfte sich hier bald wieder etwas tun, da der Staat künftig mehr Mittel für energetische Sanierungen im Bestand bereitstellen möchte als für den Neubau. Das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sieht hier ein größeres Potenzial bei den Energieeinsparungen. Haben Sie ein Förderprogramm beantragt, ist es wichtig, mit Ihrer Bank oder Versicherung eine etwaige Liquiditätslücke zu besprechen. Das schlimmste wäre, wenn die Bauarbeiten oder weitere Planung deswegen zum Erliegen kommen. Keine Folgen sind zu erwarten, wenn die Programme des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), das Wohneigentumsprogramm oder das KfW-Programm Altersgerecht Umbauen beansprucht werden sollen. Allerdings ist hier zu befürchten, dass nun mehr Mittel in diesen Programmen abgerufen werden, solange noch keine Klarheit über die weitere Neubau- und Sanierungsförderung besteht. Daher sollten Interessierte nicht zu lange zögern, Förderanträge für diese Programme zu stellen, soweit es hier keinen Antragsstopp gibt. Der Vorteil des Wohneigentumsprogramms: Es hat keinen direkten Energie- und Einkommensbezug und eignet sich daher zur Teilfinanzierung beim Bau oder Erwerb einer neuen Immobilie zur Selbstnutzung.

Rechnen Sie die Finanzierung auch ohne Förderung und mit eingeschränkter Förderung durch Wer noch länger Zeit hat, weil das Vorhaben noch in der Planungsphase steckt, sollte sich mit drei Notwendigkeiten vertraut machen: dem Warten auf eine neue Förderung,

der Kalkulation ohne Förderung und

die Beschaffung weiteren Kapitals. Wer eine Sanierung vornehmen will, sollte bald eine neue Fördermöglichkeit bekommen. Anders sieht es beim Neubau aus, hier ist unklar, welche Energiestandards mindestens erreicht werden müssen. Insoweit wirkt sich die Fördersituation direkt auf die Planung aus und wird diese wohl verzögern, was auch zu einer späteren Bauausführung führt. Man sollte aber in jedem Fall kalkulieren, dass der Neubau durch gesteigerte Standards teurer wird.

Kann die Baumaßnahme ohne Förderung finanziert werden? Ein wichtiger Punkt ist die Neukalkulation des Bauvorhabens. Da die Förderung entfallen ist, Neuregelungen aber noch nicht feststehen, bleibt nur eins: Das Vorhaben muss ohne staatliche Hilfen kalkuliert werden. Ist das Haus oder die Wohnung auch so noch finanzierbar? Kann weiteres Kapital zum Bau aufgetrieben werden? Können sinnvolle Eigenleistungen erbracht werden? Ist es möglich, Teile des Bauvorhabens zeitlich zu verschieben? Reicht erst mal ein Stellplatz oder muss es gleich eine Garage sein? Kann ein günstigerer Bodenbelag verwendet werden? Brauch es gleich Einbauschränke? Wichtig ist es, ein Einsparungspotenzial zu ermitteln. Wenn später mehr Geld zur Verfügung steht, werden die Investitionen einfach nachgeholt. Ein weiterer Punkt, der beachtet werden sollte, ist die Solardachpflicht, die näher rückt. In Baden-Württemberg wird es zum 1.5.2022 in dieser Hinsicht ernst, in Berlin ab dem 1.1.2023, weitere Bundesländer dürften folgen, auch eine Bundesregelung ist in Vorbereitung. Selbstverständlich sollten zumindest für Baden-Württemberg und Berlin die Mehrkosten in der Planungsphase berücksichtigt werden, soweit nicht in Kürze ein Bauantrag gestellt wird.

Welche Alternativen gibt es? Einen 100-prozentigen Ersatz für die gestrichenen Förderprogramme gibt es nicht, aber im Einzelfall eine ähnliche Förderhöhe. Einige noch in den alten Programmen schlummernde Vorteile fallen aber komplett weg. Das ist auch durch andere Fördermittel nicht zu kompensieren. Keine Fördereinschränkungen gibt es beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Gerade diese Förderung könnte bei Einzelmaßnahmen interessant sein. Finanzielle Hilfen bietet das BAFA bei Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle wie Türen und Fenstern, bei der Heizungsoptimierung sowie der Energieberatung und Baubegleitung. Ebenso wird der Austausch von Heizungen und sonstiger energetischer Haustechnik wie Lüftungsanlagen unterstützt. Landesförderprogramme sind von den KfW-Maßnahmen bislang nicht betroffen. Insoweit bestehen hier Ausweichmöglichkeiten, sofern es geeignete Programme für den Neubau gibt. Allerdings hat die Sache trotzdem einen Haken: Das Familieneinkommen spielt die zentrale Rolle, weil die Bundesländer die soziale Wohnraumförderung in Eigenregie fortführen. Werden die Bedingungen erfüllt, winkt auch bei den Landesprogrammen eine gute Förderung. Allerdings gibt es in Mecklenburg-Vorpommern zurzeit kein Programm, das den Neubau zur Selbstnutzung unterstützt. Grundsätzlich werden die Mittel durch den Bundeshaushalt bestimmt. Sind die Fördergelder aufgebraucht, ist eine Antragsstellung nicht mehr sinnvoll. Am Jahresanfang sind die Chancen für Fördermittel am höchsten, da noch genug Kapital vorhanden ist. Das gilt übrigens nicht nur für Bundesmittel, sondern auch für die Landesförderprogramme oder einzelne Maßnahmen durch Kommunen oder Kirchen. Letztendlich bedeutet der Förderstopp in vielen Fällen, dass das Darlehen beim Finanzierungspartner erhöht werden muss, um den Zeitplan beim Neubau einzuhalten. Über die staatliche Hauruckaktion dürften sich Banken und Versicherungen freuen, da nun mehr Kredite beantragt werden. Welche Zinsen beim Finanzierungspartner zu zahlen sind, hängt vom Kreditvolumen, dem Eigenkapital und der Bonität ab. Hier gilt es, einen Vergleich über die großen Vermittlungsportale wie www.check24.de oder die großen Finanzierungsmakler wie www.drklein.de oder www.baufi24.de durchzuführen. Der einzige Vorteil: Zurzeit befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase, sodass der Vorteil staatlich begünstigter Kredite nicht so groß ist.

Indirekte Folgen des Antragsstopps Gerade der Förderungsstopp für Neubauten ist tragisch, denn der Bau eines Hauses ist meist deutlich teurer als der Kauf eines gebrauchten Gebäudes. Da es mit Sicherheit zu einer Verschärfung bei den Kriterien für ein neues Förderungsmodell kommt, dürften auch die Preise für Neubauten deutlich steigen. Damit wird es gerade für viele Familien immer schwieriger, die Finanzierung noch zu stemmen. Ob die Mehrkosten dann von staatlichen Darlehen oder Zuschüssen wieder aufgefangen wird, ist sehr fraglich. Damit dürfte für Viele der Bau eines eigenen Hauses gerade in den großen Städten oder Metropolregionen schwieriger werden. Eine Alternative sind sicher Bestandsgebäude, die saniert werden können. Allerdings ist zu erwarten, dass auch hier die Preise – zumindest in den Metropolregionen – weiter anziehen dürften. Aufgrund der günstigeren Rahmenbedingungen in eher ländlichen Gebieten ist zudem mit einer Stadtflucht beim Neubau zu rechnen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass Städte mehr Bauland günstig zur Verfügung stellen. Ratgeber Immobilien als Kapitalanlage: Attraktive Rendite mit Pflegeimmobilien, Crowd-Investing, REITs, ETFs und Fonds. Ausführliche Informationen und zahlreiche geldwerte Tipps zu Immobilien-Alternativen. Ratgeber Rechte und Pflichten bei Eigentumswohnungen: Was nach der Reform des Wohnungseigentumsrechts gilt

Welche weiteren Fördermaßnahmen gibt es jetzt noch? Nach dem Ende einiger Zuschussprogramme zum Bau und zur Sanierung von Wohnraum stellt sich die Frage, auf welche Weise die Bundesregierung Immobilienbesitz durch steuerliche Erleichterungen weiterhin fördert. Antwort: Erstens durch das Baukindergeld und zweitens durch die steuerliche Abschreibung von Kosten zur energetischen Sanierung von Gebäuden.

Wie funktioniert das Baukindergeld? Schaffen Eltern erstmalig selbst genutztes Wohneigentum in Deutschland an, können sie einen Zuschuss in Form von Baukindergeld beantragen. Damit soll der Immobilienerwerb für junge Familien erleichtert werden. Jeder Antragsteller wird aber nur einmal mit Baukindergeld gefördert. Der Zuschuss beträgt pro Kind 1.200,– € jährlich und wird über zehn Jahre gezahlt. Einen Förderantrag können natürliche Personen stellen, die folgende Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen • ein Ein- oder Zweifamilienhaus bauen oder kaufen und selbst dort einziehen oder • eine Eigentumswohnung kaufen und selbst dort einziehen oder • Ihre gemietete Wohnimmobilie kaufen und anschließend darin weiterhin wohnen. Sie sind Eigentümer oder Miteigentümer dieser Immobilie.

Sie sind kindergeldberechtigt oder leben mit einer kindergeldberechtigten Person zusammen.

Es lebt mindestens ein Kind unter 18 Jahren im Haushalt, für das ein Haushaltsmitglied kindergeldberechtigt ist.

Das zu versteuernde Haushaltseinkommen darf bei einem Kind, für das Baukindergeld gewährt wird, 90.000,– € nicht übersteigen. Für jedes weitere Kind erhöht sich diese Einkommensgrenze um 15.000,– €.