Was sind Wandelanleihen?

Neben dieser Grundform der Wandelanleihe haben sich auch andere Gestaltungsformen von Wandelanleihen am Markt etabliert – je nach Finanzierungsbedürfnissen der Emittenten und nach Akzeptanz durch die Investoren.

Zu den wichtigsten Varianten der klassischen Wandelanleihen, die Privatanlegern angeboten werden, gehören derzeit:

Umtauschanleihen (Exchangeable Bonds), die den Inhaber berechtigen, die Anleihe unter bestimmten Bedingungen in Aktien einer anderen als der emittierenden Gesellschaft zu konvertieren.

Zwangswandelanleihen (Mandatory Convertibles) sind Wandelanleihen mit Wandlungspflicht. Diese müssen im Gegensatz zu den traditionellen Wandelanleihen, bei denen der Käufer ein Wandlungsrecht erhält, am Ende ihrer Laufzeit gewandelt werden. Nur den Kuponzins erhält der Anleger in bar. Da es sich um einen Vorverkauf der Aktien handelt (Forward Sell), sollte der Kuponzins im Regelfall höher sein als bei einer traditionellen Wandelanleihe. Achtung: Vorsicht bei Zwangswandelanleihen! Diese werden oft von Unternehmen ausgegeben, die ihre Kapitalstruktur und damit ihre Kreditwürdigkeit verbessern wollen, weil sie hoch verschuldet sind.

Nullkupon-Wandelanleihen (Zero Convertible Bonds) sind Wandelanleihen ohne feste (fixe) oder variable Kuponzahlung. Bei dieser Form der Wandelanleihe ist es üblich, den Wandlungspreis variabel zu gestalten.

Parallelwandelanleihen lassen dem Inhaber die Wahl, in welcher Währung er sich engagieren will. Der Emittent emittiert dazu Wandelanleihen gleichzeitig in verschiedenen Währungen.

Convertible from Floating Rate to Fixed Rate berechtigt den Inhaber dazu, seine variabel verzinste Wandelanleihe in eine festverzinsliche Wandelanleihe zu einem im Voraus bestimmten Zinssatz umzutauschen.