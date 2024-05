Vermögenswirksame Leistungen: Ab 2024 bessere Chancen auf Arbeitnehmersparzulage

Sparer, die mithilfe ihres Arbeitgebers regelmäßig Geld in vermögenswirksame Leistungen (VL) anlegen, haben seit Jahresanfang viel bessere Chancen, dafür einen Zuschuss vom Staat zu bekommen.

Die Rede ist von der sogenannten Arbeitnehmersparzulage. Bis zu 480 Euro gibt es in 6 Jahren obendrauf.

Inhalt

Die VL vom Arbeitgeber gibt es immer zusätzlich zum Bruttogehalt. Das Geld plus den Betrag, den man als Arbeitnehmer selbst obendrauf legt, werden bei der monatlichen Gehaltsabrechnung abgezogen.

Wer noch keinen Vertrag hat, sollte deshalb einfach mal nachfragen, was der Arbeitgeber für die VL lockermacht.

Arbeitnehmer haben ein Anrecht darauf, einen VL-Vertrag abzuschließen und so monatlich Geld zurückzulegen. Eigentlich sollte das Geld für die monatlichen Sparbeiträge aber vom Arbeitgeber kommen, damit sich das Ganze auch lohnt! Wie viel das ist, steht im Tarifvertrag, weiß der Betriebsrat, die Personalabteilung oder der Chef oder die Chefin selbst.

Wie kann man vermögenswirksame Leistungen anlegen?

Am Anfang steht immer die Überlegung, welche Art von Vertrag zu den eigenen Bedürfnissen passt. Wir empfehlen für die Anlage der VL vor allem Fondssparpläne, am besten mit ETFs (Exchange Traded Funds), also börsennotierten Indexfonds, mit denen Anlegende zum Beispiel von der Kursentwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren können. Möglich ist dies auch mit aktiv gemanagten Aktienfonds, bei denen ein Fondsmanager die Aktien auswählt.

Es gibt aber drei Alternativen:

Als Immobilienkäufer kann man zum Beispiel mit dem Geld jeden Monat einen Teil des Hypothekenkredits tilgen. Voraussetzung: Die kreditgebende Bank muss mitspielen, was nicht immer der Fall ist.

Man kann einen Bausparvertrag abschließen, um später ein zinsgünstiges Bauspardarlehen zu bekommen. Das sollte aber nur infrage kommen, wenn man bereits eine Immobilie besitzt, ein Guthaben für spätere Renovierungen oder Modernisierungen anspart oder in Zukunft eine Immobilie kaufen oder bauen will.

Man kann auch einen Banksparplan abschließen und so fürs Ersparte regelmäßig Zinsen bekommen. Allerdings haben viele Geldhäuser solche klassischen Banksparpläne nicht mehr im Angebot. Und wenn doch, knausern sie mit den Zinsen.