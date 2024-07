Rentensplitting: Voraussetzungen, Vorteile & Nachteile

Beim Rentensplitting werden die Rentenansprüche (also die Entgeltpunkte), die während der Ehezeit erworben wurden, gleichmäßig zwischen den Partnern aufgeteilt. So werden die während der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche gleichmäßig geteilt, sodass im Ergebnis jeder Partner den gleichen Anspruch hat.

Beispiel:

Ein Partner hat während der Ehe 22 Entgeltpunkte für die Rente gesammelt, der andere Partner nur 8. Beim Rentensplitting gibt nun der Partner mit den 22 Punkten 7 Punkte an den Partner mit 8 Punkten ab. So hat am Ende jeder 15 Rentenpunkte.